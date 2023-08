Bar sul Lago di Como fa pagare 2 euro per tagliare il toast, cliente posta lo scontrino

Prezzi stellari in un bar sul Lago di Como, dove addirittura si paga per avere un toast tagliato a metà. A denunciare la situazione un turista ancora incredulo per quanto gli è accaduto, che ha pensato di pubblicare online la foto dello scontrino, così che tutti possano vedere con i loro occhi.

La polemica

In una recensione dai toni poco lusinghieri pubblicata su Tripadvisor, il cliente carica dunque lo scontrino fiscale, in cui si leggono i relativi prezzi. Un toast vegetariano con patatine a 7,50 euro, una CocaCola a 3,50 euro, acqua gasata a 1,50 euro, un caffè espresso a 1,20 euro e, infine, il taglio a metà del toast, costato ben 2 euro. È successo lo scorso 20 giugno, in un bar di Gera Lario (Como).

" Il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà. Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast? Incredibile ma vero... " , si legge nella recensione lasciata sul portale. Chiaramente il punteggio lasciato al locale è negativo: solo uno su cinque.

Sulla vicenda è chiamaramente scoppiata una polemica, anche perché non si tratta certo dell'unico caso in Italia in cui un cliente si lamenta per il costo di un prodotto o di un servizio.

lo scontrino dalla recensione lasciata su Tripadvisor

La risposta del titolare

Venuto a conoscenza della polemica, il gestore del locale ha fornito la propria versione: per il servizio richiesto sono stati usati piattini e tovaglioli in più. Dividere a metà il toast ha comportato, dunque, un aumento di prezzo di 2 euro. " Se un cliente mi chiede di fare due porzioni di un toast devo usare due piattini, due tovaglioli e andare al tavolo impegnando due mani. È vero che il cliente ha sempre ragione, ma è altrettanto vero che le richieste supplementari hanno un costo ", ha dichiarato il gestore del bar, come riportato da Il Corriere della Sera.

I costi sul Lago di Como

Non si tratta, come abbiamo detto, del primo caso di prezzi contestati. Restando nella zona del Lago di Como, abbiamo anche l'esperienza di un ciclista, che a giugno ha raccontato di aver pagato ben 16 euro per due bottigliette d'acqua. Mesi prima, a marzo, una turista ha invece dovuto spendere 20 euro per un caffè doppio e una bottiglietta d'acqua.