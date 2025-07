Russia, in fiamme la fusoliera di un aereo: cosa è successo

Non si conoscono ancora i dettagli sull'incidente ma è stata ritrovata in fiamme la fusoliera di un aereo Antonov-24 con a bordo 49 passeggeri che era scomparso dai radar mentre si trovava in volo sull'area dell'Amur, in Russia. La notizia è stata data dall'ufficio stampa del ministero delle Emergenze russo, citato dall'agenzia russa Tass.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, l'Antonov-24 era decollato dalla città di Blagoveshchensk, al confine tra Russia e Cina, e diretto alla città di Tynda. " Durante le operazioni di ricerca, l'elicottero Mi-8 dell'Agenzia Federale per il Trasporto Aereo ha scoperto la fusoliera dell'aereo, in fiamme. I soccorritori continuano a dirigersi sul luogo dell'incidente ", ha dichiarato il dipartimento. L'ufficio stampa del Centro per la Protezione Civile e la Sicurezza Antincendio dell'Amur ha dichiarato che i resti dell'Antonov-24 sono stati rinvenuti su una montagna a 16 km da Tynda.

Il tentato atterraggio

Secondo i media di Mosca, il bimotore turboelica ha perso i contatti con la torre di controllo proprio nel momento in cui stava provando l'atterraggio (il secondo tentativo) dopo aver fallito il primo.

La zona è stata raggiunta subito dai soccorsi e le ricerche sono condotte anche per mezzo di elicotteri. L'agenzia russa Ria Novosti ha spiegato che il Comitato investigativo nazionale ha aperto un'inchiesta per chiarire i fatti.