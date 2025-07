Dazi, Trump: "Se l'Europa apre i mercati agli Usa abbasseremo tariffe"

Partono di slancio le Borse europee nella giornata della Bce, trainate dai livelli record di Wall Street e della Borsa di Tokyo, sui massimi storici. A spingere i listini è la convinzione che Usa e Unione europea siano in procinto di siglare un possibile accordo tariffario del 15%, sulla scia dell'intesa simile trovata con il Giappone, prima che scatti la scadenza dell'1 agosto. Per il Vecchio Continente si tratterebbe di un'aliquota di gran lunga inferiore al 30% annunciato da Trump ha annunciato all'inizio del mese. Gli occhi degli investitori sono rivolti alla riunione dell'istituto di Francoforte, che a giugno ha abbassato il tasso di riferimento al 2%, l'ottava riduzione consecutiva di un quarto di punto. Si attendono in particolare le parole della presidente Christine Lagarde su eventuali indicazioni sulle future mosse. Focus anche sui dati macro, con la pubblicazione dei dati preliminari di luglio dei Pmi delle principali economie. Così il Ftse Mib di Milano dopo aver toccato rialzi superiori al punto percentuale in avvio, riduce i guadagni a +0,16%, zavorrato dalle performance di St e Moncler dopo i conti. Sono in progresso anche Parigi (+0,48%), Francoforte (+1%), Madrid (+1,26%) e Amsterdam (+0,51%). Sull'azionario a Piazza Affari, tonfo di St (-12,8%) dopo i conti del secondo trimestre: pur se con una perdita netta di 97 milioni di dollari e una perdita operativa di 133 milioni di dollari, compresi 190 milioni di dollari correlati a oneri di svalutazione, i risultati sono stati sostanzialmente in linea con le attese degli analisti, ma ha deluso la guidance per il terzo trimestre e il fatto che, come già nel primo trimestre e a fine 2024, il gruppo dei semiconduttori non ha dato indicazioni per l'intero anno.