Moby, Tirrenia e Sky, ora lo sport si può godere anche in alto mare

Oltre alle nuove rotte, al potenziamento di quelle storiche e il prolungamento della stagione, quest'anno sulla tratta Livorno-Olbia con l'ingresso di Moby Legacy e Moby Fantasy, i traghetti più grandi e green del mondo, c'è la possibilità di navigare godendo del grande sport di Sky in una estate ricca di eventi, dal calcio al tennis, dai motori alle Olimpiadi.

La vacanza inizia dal viaggio

Da sempre con con Moby e Tirrenia la vacanza inizia già dal viaggio di andata e continua anche in quello di ritorno. Ora grazie all’accordo con Sky è possibile fruire della ricca programmazione della pay tv, con un’offerta di contenuti varia e per tutti i gusti. Questa nuova partnership porterà sulle navi del gruppo la possiblità per i passeggeri di vivere lo sport e l'intrattenimento anche nei viaggi a corto e medio raggio, nelle tratte Sardegna, Sicilia e l’isola d’Elba.

Un livello di intrattenimento al pari di una nave da crociera con tutti i grandi eventi della Casa dello Sport di Sky a partire dal 14 giugno fino al 14 luglio con l'estate azzurra e tutti i 51 match. Inoltre la Uefa Euro 2024 in Germania e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che saranno disponibili con 9 canali Eurosport grazie al recente accordo tra Sky e Warner Bros Discovery.

Gli altri grandi eventi

Ma le sorprese per i viaggiattori non finiscono qui, anche per la prossima stagione ci sarà la possibilità di non perdere tutte le sfide della prossima Serie A, la Premier League inglese, la nuova UEFA Champions League che vedrà in campo 5 squadre italiane e di cui Sky trasmetterà 185 partite su 203, insieme a tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Conference League (anche grazie a Diretta Gol).

Il tennis e i motori e gli altri sport

Per tutti gli appassionati di tennis, ci sarà anche la possibilità di assistere a più di 80 tornei tra ATP e WTA, oltre al torneo di Wimbledon, le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis, per un totale di oltre 4.000 partite. E ancora i motori, con oltre 1.300 ore live a stagione di Formula 1, MotoGP, Superbike, World Rally Championship e molto altro ancora. Lo spettacolo continua poi anche con il basket e il grande show americano della NBA; il rugby, con il Sei Nazioni, lo URC, il Super Rugby, il Rugby Championship e gli Inbound Matches, e poi il golf, con oltre 35 tornei live a stagione.

In ultimo, per chi non vuole perdere neanche una notizia pur godendosi una vacanza in alto mare, il canale all news Sky Sport 24 con le sue finestre costantemente aperte su tutti i principali eventi sportivi, gli approfondimenti, le rubriche e le imperdibili produzioni originali, autentico marchio di fabbrica di Sky Sport.