È morto Cesare Cursi, avvocato e politico. Fu capo segreteria di Fanfani

È morto a 82 anni Cesare Cursi, avvocato cassazionista, senatore di Alleanza Nazionale e più volte sottosegretario nei governi guidati da Giuliano Amato e Silvio Berlusconi. La notizia è stata resa nota dai familiari con un messaggio carico di commozione: " Con profonda commozione annunciamo la scomparsa del senatore Cesare Cursi, figura di alto profilo istituzionale e uomo di raro equilibrio umano e professionale ".

Una vita nel servizio pubblico

Nato a Roma nel 1942 e laureato in Giurisprudenza, Cursi ha dedicato l’intera vita alle istituzioni. La sua lunga esperienza parlamentare, maturata tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, lo ha visto impegnato con rigore in momenti decisivi della politica italiana.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di governo di grande responsabilità: Sottosegretario ai Trasporti e Sottosegretario alla Salute, incarichi nei quali ha saputo unire competenza tecnica, visione politica e un profondo senso dello Stato. Fu anche Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo, distinguendosi per capacità di dialogo e serietà istituzionale.

Il ricordo dei familiari

La famiglia lo ricorda come un uomo rigoroso ma profondamente umano: " Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa quanto alla competenza si unissero sobrietà, discrezione, senso del dovere e attenzione sincera alle persone. La sua vita testimonia il valore di una politica svolta con rispetto e spirito di servizio, valori oggi più che mai preziosi ". Lascia due figli e tre nipoti.

Il cordoglio delle istituzioni

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico. Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha dichiarato: " Con lui perdiamo un uomo delle istituzioni serio, competente e profondamente legato al proprio territorio. Cesare Cursi ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico, distinguendosi per impegno e senso dello Stato ".