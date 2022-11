"Né maschio né femmina". Primo gatto al mondo con l'agenesia

Insolita scoperta in Regno Unito dove un ente di beneficienza che ha preso in adozione un gatto ha scoperto che il felino non è né maschio e nemmeno femmina: ha appena 15 settimane, appartiene alla razza soriana ed è bianco con chiazze nere. Hope (così è stato chiamato) in un primo momento era stato considerato femmina quando è stato portato al centro di "Cats Protection" a Warrington, cittadina non lontana da Liverpool, ma poi i veterinari hanno fatto l'incredibile scoperta non trovando alcun organo sessuale nemmeno al suo interno.

Cos'è l'agenesia

In passato non era stato ancora documentato un caso del genere: l'ufficiale veterinaria che lavora al centro, Fiona Brockbank, ha dichiarato al The Guardian che potrebbe trattarsi di un rarissimo caso di agenesia, termine medico che descrive l'assenza completa di un organo per un errato sviluppo embrionale. Gli episodi di agenesia sono anomalie anatomiche di natura congenita che, come spiegano gli esperti, sull'essere umano possono comportare la totale assenza di reni, del pene (e testicoli) nell'uomo e dell'utero e i dotti Mülleriani nella donna. Possono venir meno anche gli arti superiori e/o inferiori, testicoli e il corpo calloso del cervello.

"Così raro che non c'è un termine"

I veterinari hanno spiegato, semmai, di aver incontrato casi opposti, ossia di gatti ermafroditi che presentano entrambi gli organi sessuali. Nel caso di Hope, invece, non è stato trovato nulla nemmeno al suo interno. " C'è una possibilità esterna che alcuni tessuti ovarici ectopici si nascondano internamente, ma pensiamo che sia estremamente improbabile. Il caso è così raro che non esiste un termine comunemente usato per questa condizione, ma è effettivamente agenesia degli organi sessuali ", ha spiegato la Brockbank, aggiungendo che anche se non esistono casi precedenti come questo, " abbiamo trascorso del tempo a monitorare questo gatto per assicurarci che potesse urinare e defecare in modo appropriato prima che fosse considerato pronto per reinserimento ".

"Momento emozionante"