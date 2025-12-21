Natale fuori casa, occhio alle incursioni dei ladri: ecco cosa fare

Siamo ormai giunti alle festività natalizie, pranzi e cenoni sono alle porte, ma attenzione, perché in questo periodo è più che mai necessario proteggere le nostre case dalle incursioni dei ladri. Molti malviventi, infatti, attendono queste giornate di festa per mettere a segno dei furti all'interno di abitazioni rimaste incustodite.

La multinazionale Sector alarm, operativa nel nostro Paese dal 2021, ha deciso di fornire alcune raccomandazioni. " Le vacanze di Natale sono un momento di pausa molto atteso, ma per viverle davvero in serenità serve che la casa rimanga un luogo sicuro anche quando siamo lontani. Infatti, anche le associazioni dei consumatori come il Codacons segnalano che il periodo natalizio è uno dei momenti più critici per le effrazioni domestiche, proprio perché aumenta il numero di abitazioni lasciate incustodite. Piccoli accorgimenti possono però ridurre i rischi e migliorare il senso di tranquillità delle persone, che potranno così godersi appieno le feste ", ha dichiarato Nicolò Grosoli, marketing director di Sector alarm Italia, come riportato da Leggo.it.

Che fare, allora? La prima buona abitudine da mettere in campo è quella di avvisare un vicino di casa quando abbiamo intenzione di allontanarci per un po'. Il vicino potrà ritirare la nostra posta, o comunque controllare l'abitazione e verificare la presenza di movimenti sospetti. I ladri, trovando quacuno che continua a frequentare l'edificio, saranno meno incentivati a tentare un colpo.

Un'altra cosa da ricordare è quella di non condividere foto dei nostri viaggi mentre siamo ancora in vacanza. Qualcuno potrebbe stare tenendo d'occhio il nostro profilo e intuire che non siamo in casa. Gli scatti al ristorante, o nelle località turistiche, è meglio mostrarli una volta tornati nella nostra abitazione.

Una strategia che si è rivelata vincente è anche quella di usare le luci, che rendono subito l'abitazione vissuta e non deserta. Una buona idea potrebbe essere quella di impostare un timer che fa accedere le luci anche in caso di nostra assenza.

Altra cosa da fare è quella di munirsi di un buon impianto allarme, magari anche ben segnalato all'esterno.

La vista di cartelli esterni e telecamere scoraggia i ladri ad entrare in casa. Infine, è bene perdere la cattiva abitudine di nascondere le chiavi sotto lo zerbino, o dentro un vaso. Meglio affidare il mazzo di chiavi a una persona di fiducia, oppure far installare delle serrature smart.