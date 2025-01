"Sei un eroe". Sui social la campagna pro forze dell'ordine è virale

Militare ringrazia col saluto militare per lo scatto regalato

" Ogni volta che senti mollare, pensa al motivo per cui hai iniziato. Sei un vero eroe ". Una semplice scritta stampata dietro una foto istantanea. Daniel Sorza è un fotografo di strada, uno streephotographer per dirlo come gli americani, che passeggia per la città e immortala con la sua fotocamera i volti di Milano, anche quelli di chi veglia sulla sicurezza della città. Carabinieri, Esercito, Polizia di Stato, Polizia Locale. Ma anche Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanzia e chiunque indossi una divisa, compresi gli uomini e le donne che tengono pulità la città e riparano i danni dell'inciviltà e chi presidia le strade per offrire soccorso nel più breve tempo possibile.

Daniel vuol mandare un messaggio ai nostri uomini in divisa, vuol far sentire loro la vicinanza di un popolo che li ringrazia per quello che fanno ogni giorno sulle strade italiane, spesso mettendo in pericolo la loro stessa vita. Li immortala durante il servizio, sono scatti spontanei, non posati, ritratti anche da lontano per essere quanto più sinceri possibile. Nelle sue immagini si vedono uomini e donne fieri nelle loro divise, orgogliosi di portare quel tricolore sul proprio braccio, di indossare un'uniforme che rappresenta la Patria verso la quale hanno deciso di giurare fedeltà.

I ritratti vengono poi stampati e accompagnati da quella dedica, che è anche un'invocazione che ogni italiano, se potesse rivolgerebbe ai suoi militari e alle forze dell'ordine: " Ogni volta che senti di mollare, pensa al motivo per cui hai iniziato ". Ed è emozionante vedere quei volti, spesso nascosti dietro gli occhiali, che si sciolgono in un sorriso di cordialità quando il fotografo consegna loro i ritratti appena realizzati. Con questo lavoro, il fotografo intende ringraziare le nostre forze dell'ordine e le forze armate per il lavoro che svolgono ogni giorno. Ma ci ricorda anche dietro quelle divise, dietro quei volti spesso imperturbabili che possono incutere timore, ci sono persone, ci sono storie e ci sono emozioni. Ed è ancora più emozionante vedere, per esempio, che due militari del nostro esercito, in presidio per l'operazione "Strade sicure" in uno dei punti più sensibili di Milano, sorridere e commuoversi per un gesto così semplice. Ed è proprio il sorriso di chi riceve lo scatto il motivo per cui il fotografo porta avanti questo progetto, tanto che ha realizzato una raccolta "i loro sorrisi", in cui conserva i video delle consegne ai lavoratori, di ogni tipo, immortalati nelle sue foto.