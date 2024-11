Niente sesso, è Novembre

Ascolta ora 00:00 00:00

È giunta ormai alla tredicesima edizione (ci par di capire nell'indifferenza generale) la sfida social che consiste nell'astenersi dal sesso (qualunque tipo di sesso, anche quello onanistico) per tutto il mese di Novembre. La «gara» riguarda solo gli uomini (non ci sembra, visto che almeno su qualche donna la scelta ricadrà pure) e serve, secondo gli ideatori, per sensibilizzare a un approccio consapevole alla sessualità. Mah... Intanto appare curiosa la scelta del mese visto che è quello dello Scorpione che, stando agli astrologi, è il segno più «sessuocentrico» dello zodiaco.

Poi per carità, ben venga qualunque espediente in grado di «ripulire» la sessualità dagli aspetti nefasti. Solo che rendere ascetico per trenta giorni qualcuno che evidentemente è così concentrato sul tema da doversi autoimporre l'astinenza, ci sembra un po' come curare Dracula trovandogli un impiego all'Avis.