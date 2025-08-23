"Vada in Ucraina col casco e il fucile". Scoppia il caso sulle parole di Salvini a Macron

La Francia ha convocato giovedì l'ambasciatrice a Parigi, Emanuela D'Alessandro, dopo i commenti del vice premier Matteo Salvini sul presidente Emmanuel Macron per il suo sostegno all'invio di truppe in Ucraina. La Francia prima ha protestato con il consigliere diplomatico della premier Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, e con la Farnesina, poi ha alzato il livello convocando l'ambasciatrice a Parigi.

Cosa aveva detto Salvini? Sostanzialmente una battuta, “taches al tram" (attaccati al tram in milanese), a margine di un evento sull'ipotesi di invio di truppe, aggiungendo poi: "Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”. La frase evidentemente non andata giù alla Francia, che ha chiesto immediate spiegazioni.

All'ambasciatrice italiana la Francia ha ricordato che "queste parole erano contrarie al clima di fiducia e alla relazione storica tra i nostri due Paesi ma anche ai recenti sviluppi bilaterali, che hanno evidenziato forti convergenze tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda il sostegno indefettibile all'Ucraina".

Sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva, va all'attacco: "Lo abbiamo detto sin da subito, che le dichiarazioni imbarazzanti di Salvini contro Macron mettevano dentro un alone di ambiguità il governo e l’azione della Presidente del Consiglio, che a Washington e nel Consiglio Europeo siede al fianco del Presidente francese predicando l’unità europea e a Roma lascia il suo vice attaccare con toni sguaiati uno dei nostri principali alleati.

Avevamo consigliato a Giorgia Meloni di chiarire da subito la posizione, per non esporre il nostro Paese a una brutta figura internazionale. Non lo ha fatto, e ora il nostro ambasciatore a Parigi è stato convocato dal governo francese aprendo una pagina imbarazzante per l’Italia".