Questa console fa bene, lo dicono gli studi: ecco a chi e quando

Qualcuno potrebbe non crederci, eppure giocare ai videogiochi, almeno ad alcuni, porterebbe dei benefici alla nostra salute. Ci sono infatti degli studi, come quello della North Carolina State University, che hanno dimostrato come giocare ai videogames renda le persone più felici, con un carico di spensieratezza ed emozioni positive. Non solo. Per quanto concerne i soggetti più anziani, delle sessioni di gioco alla Nintendo Switch aiutano a fare movimento e a promuovere l'attività fisica. Dunque si tratta di un utilizzo sano di questi apparecchi elettronici.

I benefici per gli anziani

I videogames, insomma, possono aiutare sia a mantenere il tono muscolare che a tenere attivo il cervello. Per ottenere dei validi risultati nella ricerca, è stato deciso di portare alcune Switch nei centri di assistenza per gli anziani e la scoperta è stata molto positiva. Le persone che avevano scelto di cimentarsi e giocare con la Nintendo sono apparse più felici e hanno manifestato maggiore benessere rispetto invece a chi aveva deciso di non giocare, soggetti con alto livello di stress e depressione.

Di grande aiuto i videogiochi del Dr. Kawashima, utili a mantenere attiva la mente. Grazie al WiiMote di Nintendo Wii, inoltre, è divenuto più semplice e intuitivo interagire con la piattaforma anche per i meno esperti.

L'iniziativa di Nintendo

Decisa a incoraggiare questa tipologia di utilizzo, nella primavera del 2023 la stessa Nintendo ha inviato alcune sue console in una casa di cura giapponese per consentire agli anziani ospiti di giocare con alcuni videogame scelti per loro e tenere attivi fisico e mente.

Nel progetto ambizioso, pensato per aiutare le persone di una certa età, Nintendo ha collaborato con la società Gakken Cocofan, che si occupa proprio di gestire strutture di residenza assistita e alloggi per anziani. In questo modo gli ospiti dei centri hanno avuto delle nuove soluzioni per impegnare il tempo, traendo anche sostanziali benefici.

I giochi migliori

Naturalmente ci sono videogiochi che si prestano meglio all'intrattenimento degli anziani. Abbiamo ricordato i giochi del Dr.Kawashima, come, ad esempio, Brain Training, ma ce ne sono molti altri: Nintendo Switch Sports e Mario Kart 8 Deluxe, ad esempio.

Recenti studi hanno dimostrato come i videogiochi aiutano a ridurre il livello di stress almeno per 7 persone su 10. Dunque, perché non provare a introdurli anche per gli anziani?