"Non fatelo", ecco perché è molto pericoloso bere alcolici in aereo

Ascolta ora: ""Non fatelo", ecco perché è molto pericoloso bere alcolici in aereo"

Capita talvolta, soprattutto durante delle lunghe traversate, di imbattersi in aereo in qualche passeggero con un bicchiere di vino in mano: per quanto possa sembrare una pratica non pericolosa, tuttavia, bere alcolici quando ci si trova in alta quota nasconde delle insidie sia per il cuore che per i polmoni, specie nel caso in cui ci siano delle patologie pregresse. Questo è il risultato a cui è arrivata una ricerca scientifica realizzata dall'Istituto di medicina aerospaziale di Colonia, in Germania, pubblicata sulla rivista specializzata in pneumologia "Thorax".

"Mi raccomando, non bevete quando siete in volo" , consiglia Eva-Maria Elmenhorst, tra gli autori dello studio. "Gli effetti dell'alcol sulla salute quando si è in una situazione di bassa pressione dell'aria come in aereo sono molto peggiori di quanto possiamo immaginare" , precisa. Una delle prime conseguenze del consumo di alcol in alta quota può essere infatti la riduzione della saturazione dell'ossigeno nel sangue, così come l'incremento della frequenza del battito cardiaco.

A scatenare questi effetti possono essere tanto la pressurizzazione dell'aria all'interno dei velivoli quanto il sonno, e l'assunzione di alcolici non fa altro che incrementarli, contribuendo a ridurre ulteriormente il livello di ossigeno nel sangue. "Le persone giovani e sane probabilmente non rischiano danni seri alla salute, ma chi ha dei disturbi può soffrire un esacerbazione delle malattie importante" , prosegue la dottoressa Elmenhorst.

La ricerca è stata effettuata su un gruppo di 48 persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni, considerando che solitamente una normale saturazione di ossigeno nel sangue si attesta tra il 95% e il 99%.

In chi aveva bevuto qualche bicchiere di birra e di vino e si era addormentato è stato rilevato un livello medio di ossigenazione del sangue pari all'85% e un incremento della frequenza del battito cardiaco fino a 88 per minuto. Coloro che si sono addormentati in volo senza consumare alcolici avevano invece un livello medio di ossigenazione del 95% e 77 battiti per minuto.

Dunque la pressione e il sonno, combinati con l'assunzione di alcol, rischiano di mettere sotto eccessivo sforzo il sistema cardiocircolatorio, aumentando i rischi soprattutto in persone che soffrono già di disturbi o

malattie al cuore o ai polmoni. Ecco perché gli autori della ricerca mettono in guardia sia i passeggeri che le compagnie aeree, suggerendo a queste ultime di fare in modo che il consumo di alcol in volo possa essere interdetto.