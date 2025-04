Non possiamo sommare le mele con le pere, idem per uomini e donne

Pixabay

In risposta a Serenella Allegrini lei afferma che «le giovani donne sono perfettamente a proprio agio nelle loro conquiste e i maschi sono, di contro, disorientati dal terreno perso». Io da (un tempo!) giovane donna dico «mah»! Proprio grazie a quelle lotte per la parità sessuale l’uomo non è più uomo e la donna ha perso la femminilità. Sono diventati degli ibridi: né carne né pesce. Hanno perso la loro identità. La donna non ha capito che era proprio la differenza con l’uomo che la rendeva così speciale. Invece si è ostinata a voler emulare l’uomo come fosse un mito da prendere d’esempio. Ha presente quell’immagine della donna con le maniche arrotolate che mostra il bicipite con il pugno chiuso e che è l’icona del «girl power»? Ecco! Meglio la donna forte ed energica che è di per sé un ossimoro! E la donna soave e raffinata è stata brutalmente sterminata! E infatti hanno deciso di eliminare anche il principe che bacia Biancaneve che è diventata «forte, tosta, indipendente» (e anche un po’ str**za) come la canzone di Marcella! Quindi Biancaneve si sveglia da sola? I fratelli Grimm si stanno rivoltando nella tomba! Il mio maestro delle elementari ci ripeteva sempre fino alla noia che non possiamo sommare le pere con le mele. Idem per uomini e donne! E invece tra le conquiste c’è la loro omologazione: una sorta di esperimento genetico come la pecora Dolly (se la ricorda?). Ecco l’uomo con la sottana e la donna con la barba! E qui non posso non concludere con quel brano profetico di Roberto Vecchioni che desiderava «una donna-donna con la gonna!».

Marzia Novellini

Cara Marzia, quanto mi trova d’accordo con lei... Una donna che cerca di scimmiottare un uomo (con tutto il rispetto per i tanti uomini che ci seguono) è una donna che abbassa le sue aspettative. Mettersi in scia è limitarsi, sminuirsi, «scentrarsi». Einstein diceva che «ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l’intera vita a credersi stupido» e questo è sacrosanto in generale.