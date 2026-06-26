Occhio a non rispettare le distanze in strada: arriva l'autovelox che misura la distanza di sicurezza

Arriva una novità per quanto concerne la sicurezza stradale: un autovelox capace di misurare la distanza di sicurezza fra i veicoli e sanzionare chi non la rispetta. Sono troppi i casi in cui gli automobilisti non si tengono alla dovuta distanza dalla vettura che li precede, correndo potenziali rischi. Proprio per questo motivo nel Canton Ticino si è deciso di prendere provvedimenti, e tutto fa pensare che presto questa novità riguarderà anche il nostro Paese. A quanto pare grazie al Sat Speed – sistema che registra il traffico, misurando la velocità dei veicoli e calcolando in tempo reale lo spazio che tra una vettura e l'altra – è possibile risalire al parametro della distanza, e comprendere se è stata o meno rispettata.

Più che un autovelox, dunque, si tratta di un apparecchio capace di registrare la situazione in tempo reale e verificare il tempo che separa un'auto dall'altra. A seconda dell'intervallo – calcolato in secondi – che le divide, è possibile comprendere se la distanza di sicurezza è stata rispettata. E se c'è spazio sufficiente per effettuare una frenata in caso di bisogno.

Sat Speed viene montato sulle automobili della polizia. Una volta registrate, le immagini vengono analizzate da un software che usa come riferimento le ruote anteriori della vettura che segue, e quelle posteriori di quella che sta avanti. Una volta ottenuti i dati, questi vengono trasmessi al ministero pubblico e all'ufficio della circolazione, dove si decide quali provvedimenti adottare, fino anche alla revoca della patente. Vengono valutate la velocità della vettura, la visibilità e la velocità. In linea di massima, si considera normale una distanza di circa 1,8 secondi tra una vettura e l'altra.

Quando viene rilevata una distanza tra gli 0,6 e gli 0,8 secondi, può scattare la revoca della patente per almeno un mese. Se il distacco si accorcia, la violazione è più grave e allora la patente può essere ritirata fino a 3 mesi.

Questo metodo di controllo è in

vigore già da qualche anno, e solo nel 2024 sono state revocate ben 44 patenti. Tutti coloro che si trovano a dover guidare nelle strade del, anche italiani, devono dunque fare molta attenzione.