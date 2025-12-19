A Palazzo Madama una "Natività" che evoca (anche) San Francesco

Nel Salone Garibaldi di Palazzo Madama domina anche quest'anno il presepe di stile napoletano settecentesco allestito e inaugurato a ridosso della solennità dell'Immacolata Concezione. Lo ha realizzato il maestro Alfonso Pepe di Pagani. Ha un'ambientazione cinquecentesca e ripropone un borgo in rovina che rappresenta il paganesimo prima dell'avvento del cristianesimo. Un particolare di questa rappresentazione della Natività è la presenza di una statuina di san Francesco, l'inventore della tradizione a Greccio. Quest'opera d'arte continua ad essere molto apprezzata da tutti e nel periodo natalizio sono in tanti i senatori che amano farsi fotografare accanto al lavoro del maestro Pepe e che poi utilizzano l'immagine per i loro auguri natalizi. Tutte le statuine sono dipinte a mano.

Questo apprezzato presepe non ha avuto però la fortuna del suo «omologo» di Palazzo Minerva che ieri è stato benedetto addirittura da Leone XIV in visita all'esposizione della Bibbia di Borso d'Este. La Russa ha già annunciato che il presepe di Palazzo Minerva sarà riconfermato anche negli anni successivi.