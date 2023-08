Il parco svenduto a Ravenna, i nani di ferragosto, le chiese vuote. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Speculatori immobiliari comprano 500 ettari di parco pubblico a Ravenna

Italia Nostra in questi giorni ha svelato un grosso pasticcio che sta mettendo a rischio la più importante area protetta romagnola, a ridosso della pineta di Dante, nel silenzio una società immobiliare privata ha infatti acquistato a marzo 2023 per 580 mila euro 471 ettari di parco (10 centesimi di euro a metro quadro...), il Comune – governa una Giunta eletta anche con i voti degli ambientalisti - aveva messo a bilancio una somma per acquistare i terreni ma quando il Parco del Delta del Po avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di prelazione e acquisire l'area, e lo avrebbe voluto fare, questi soldi non sono comparsi, quanti e quali misteri si nascondono dietro a questo tristissimo episodio?

Il femminicidio mediatico

Nella tragicomica vicenda torinese Segre-Seymandi è arrivata la risposta della Seymandi, che ha parlato di “femminicidio mediatico” e leggere questa espressione dovrebbe far rabbrividire chiunque, il femminicidio è l'omicidio di una donna, qualcosa di terribilmente serio e carnale e sfido chiunque ad ammazzare la carne di qualcun altro usando i media, è veramente disgustoso banalizzare l'uso di questa parola annacquandolo a proprio uso e consumo, condendolo di contorni a base di “mascolinità tossica” e tutto lo stanco resto di queste scorie verbali del femminismo più radicale.

I nani di Ferragosto

E anche quest'anno abbiamo visto scorrerci sulla pelle un ferragosto di (poca) vacanza, sabbia e monti e senza coscienza abbiamo ricordato quell'Augusto imperatore che ha impresso nelle parole il suo nome, le sue “ferie di Augusto”, rimaniamo nani sulle spalle dei giganti, se in quest'epoca di politicamente corretto ancora così si può dire.

Il Palio del buon senso

E a proposito di nani, giganti, passato e presente e soprattutto ferragosto o meglio in questo caso l'Assunta, come ogni anno il Palio di Siena genera molta discussione che contrappone chi – giustamente – non vuole vedere gli animali maltrattati e chi – altrettanto giustamente – vuole preservare una tradizione vecchia ottocento anni, forse ciò che realmente manca in questa strana era è l'equilibrio e l'armonia e soprattutto il buon senso capace di mettere d'accordo tutti.

Il peperoncino di Elettra Lamborghini

E infatti non ci può essere molto buon senso in chi usa spray al peperoncino contro agenti della polizia, purtroppo non è un episodio strano in questi tempi, si va a un concerto portandosi dietro spray al peperoncino, si fanno risse per futili motivi, si aggredisce la polizia, questo sarebbe successo al concerto di Elettra Lamborghini, non ci sono molte altre parole di fronte al vuoto che tutto questo nasconde.

Le chiese sono sempre più vuote

Riportano i dati Istat che le chiese sono sempre più vuote, negli anni “90 si celebravano 18 mila matrimoni, ora circa 4 mila, i battesimi sono passati da 38 mila a 20 mila e non servono grandi lauree a capire il perché, magari ora torneranno a riempirsi con il prete DJ che mette musica techno, la gente non tornerà a pregare ma almeno si faranno dei rave della Madonna.