Palio di Siena, vince contrada dell'Oca con cavallo "scosso"

La contrada dell'Oca ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna dell'Assunta con il cavallo scosso Zio Frac dopo la caduta del fantino Carlo Sanna detto Brigante. Dopo dieci anni trionfa la contrada più vittoriosa di tutte in Piazza del Campo e si aggiudica il Drappellone realizzato da Marco Lodola.

Una corsa ricca di colpi di scena dopo una mossa laboriosa durata mezz'ora a causa di ben sei contrade nemiche sulle 10 tra i canapi che si sono date battaglia. Alla partenza prima posizione per la contrada della Giraffa che però è incappata nella caduta del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia alla prima curva di San Martino per poi lasciare la testa alla Contrada della Pantera. Alla stessa prima curva di San Martino è caduto anche il fantino dell'Oca Carlo Sanna detto Brigante. Una corsa che sembrava senza storia fino all'ultima curva di San Martino quando è scivolato il cavallo della Pantera lasciando così la testa al cavallo scosso dell'Oca per la vittoria della Carriera dedicata alla Madonna Assunta. Vani i tentativi di rimonta della rivale Torre che ha tentato di ostacolare Zio Frac, il cavallo con cui aveva disputato il Palio del 2 Luglio scorso.

Il Palio di Siena

Una festa popolare e una tradizione storica le cui origini si perdono nel Medioevo, capace per due volte all'anno di tenere col fiato sospeso un'intera città, una tra le corse di cavalli più celebri al mondo. Un boato ha accolto l'uscita dei cavalli delle dieci Contrade dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico e il loro ingresso sulla pista di tufo in piazza del Campo per l'atto finale del Palio dell'Assunta 2023.

Protagoniste 10 contrade sulle 17 totali, scelte a sorte secondo un particolare regolamento che permette una continua rotazione: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila, Istrice, Tartuca, Chiocciola e Giraffa. La corsa, o "carriera", prevede tre giri di Piazza del Campo superando punti insidiosi come la stretta curva di San Martino, spesso teatro di scontri e cadute: vince il cavallo che arriva per primo al traguardo, anche se "scosso", ovvero senza fantino.

L'ordine ai canapi

Questo era l'ordine ai canapi letto dal mossiere Bartolo Ambrosione, al suo 18° Palio:

Tartuca

Bruco

Chiocciola

Oca

Pantera

Aquila

Torre

Drago

Giraffa

Quindi di rincorsa è rimasto il cavallo della contrada dell'Istrice.

Fantini e cavalli per ogni contrada

Questi sono stati tutti gli accoppiamenti fantino-cavallo per ognuna delle dieci contrade che ha partecipato a questo Palio dell'Assunta:

Giovanni Atzeni (Tittia) su Abbasantesa per la Giraffa

Carlo Sanna (Brigante) su Zio Frac per l'Oca

Jonatan Bartoletti (Scompiglio) su Anda e Bola per la Pantera

Andrea Coghe (Tempesta) su Vitzichesu per il Drago

Giuseppe Zedde (Gingillo) su Reo Confesso per la Chiocciola

Sebastiano Murtas (Grandine) su Schietta per la Tartuca

Federico Guglielmi (Tamurè) su Antine Day per l'Istrice

Valter Pusceddu (Bighino) su Viso D'Angelo per l'Aquila

Giosuè Carboni (Carburo) su Tabacco per la Torre

Enrico Bruschelli (Bellocchio) su Zenis per il Bruco

Le rivalità

A questo Palio ci sono state tre rivalità: quella tra Aquila e Pantera, quella tra Chiocciola e Tartuca e quella tra Oca e Torre. L'ultima vittoria della Contrada dell'Oca risaliva a 10 anni fa, il 2 luglio 2013.