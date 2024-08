Pesca, musica, topless e ombrelloni: ecco tutti i divieti in spiaggia

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti vogliamo rilassarci in spiaggia, ma questo non significa non rispettare il prossimo e il luogo in cui ci troviamo. Anche quando decidiamo di andare al mare, dobbiamo ricordare che ci sono delle regole di quieto vivere, e di tutela dell'ambiente, che dobbiamo rispettare, così che tutti possiamo beneficiare di quella che è una risorsa comune.

Rispetto del litorale

Uno degli "incidenti" più spiacevoli che spesso vede protagoniste le nostre spiaggie è la raccolta di sabbia, conchiglie o sassi. La cronaca è piena di episodi in cui alcuni soggetti, specialmente turisti, raccolgono sabbia dalla spiaggia per portarla via come ricordo. In realtà non è qualcosa che è possibile fare, anzi, esiste un vero e proprio divieto. La sabbia, così come le conchiglie, o le alghe, o i sassi, fanno parte del demanio marittimo e non possono essere sottratti, pena una sanzione.

Ben venga che i bambini giochino con le conchiglie e la sabbia ma, al momento di fare ritorno a casa, tutto deve essere lasciato dov'è, nel rispetto dell'ambiente.

I divieti di pesca

È certamente possibile pescare in mare, non esistono divieti, tuttavia bisogna sempre tenere in considerazione le regole vigenti sulla licenza relativa alla pesca nella determinata zona. Inoltre, esseri viventi come meduse, stelle marine o cavallucci marini non rientrano nella categoria "pesci" e non possono essere raccolti e/o uccisi. Si tratta infatti di un reato vero e proprio, punibile con una sanzione che va dai 5mila ai 30mila euro, e con un periodo di reclusione che va dai 3 ai 18 mesi.

Il set da spiaggia

Quando andiamo al mare vogliamo essere comodi, dunque via libera a ombrelloni, lettini, sedie, asciugamani e via dicendo. Basta però ricordare che, in spiaggia libera, non è possibile riservare dei posti/appropriarsi di specifiche zone. Tutti hanno il diritto di accedere alla spiaggia e occupare gli spazi. Ovviamente nei tratti di litorale con concessione balneare non si possono posizionare lettini o ombrelloni.

Le tende sono accettate, a patto però che non diventino un'occupazione vera e propria della spiaggia. In quel caso è reato. I tavoli sono ammessi, ma non devono essere strutture permanenti.

Il fumo

Attualmente non è vietato fumare in spiaggia, ma sempre più zone stanno applicando questo divieto a livello locale. Vietato, invece, lasciare in giro i mozziconi (così come ogni altro genere di rifiuto). Non è vietato accendere dei fuochi, anche se diversi Comuni lo stanno vietando a scopo precauzionale.

Animali in spiaggia

Gli animali domestici, soprattutto cani, possono seguirci in spiaggia, basta però che vengano rispettate determinate regole. Cani e altri animali devono stare al guinzaglio, che è obbligatorio. Ci sono poi dei Comuni che vietano la presenza degli animali in spiaggia, o in determinate aree, a meno che non ci siano delle valide ragioni.

Giocare a palla

Il gioco con la palla è consentito, a patto che non disturbi gli altri bagnanti.

Cibo in spiaggia

Non esistono regole che vietano il consumo di bevande e alimenti quando ci troviamo al mare, ma deve essere rispettato lo smaltimento dei rifiuti.

La musica

Via libera alla musica ascoltata tramite auricolari. Ascoltare dei brani senza l'utilizzo di cuffie è allo stesso modo possibile, a patto che il volume non sia troppo alto e non disturbi gli altri.

Topless

Stare in topless non è vietato, a patto che ciò non sfoci in comportamenti osceni. Molto sta alle regole imposte dagli stabilimenti balneari, mentre nelle spiagge libere non esistono restrizioni. Il nudismo integrale, invece, è permesso solo in determinate zone regolamentate da ordinanza.

La bandiera dei bagnini

La bandiera rossa posizionata dai bagnini in una determinata zona della spiaggia indica lo stato dell'acqua e serve per questioni di sicurezza. Non vieta però di fare il bagno. Capitaneria di porto e Comune, invece, possono effettivamente imporre il divieto di balneazione.

I venditori ambulanti

Nessun divieto d'acquisto presso iche transitano sulle spiagge, ma attenzione: in caso di conclamate anomalie, come evidenti segni di contraffazione, si possono rischiare delle multe.