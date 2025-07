Dazi, accordo con la Ue? Trump: "50/50 di possibilità"

"50/50". Ha risposto così Donald Trump alle domande dei giornalisti circa le possibilità di trovare un accordo commerciale oggi con l'Unione Europea. Il presidente americano, che ha passato la mattinata a giocare a golf nel suo campo di Turnberry, in Scozia, vedrà alle 16.30 (17.30 italiane) la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

La visita di 5 giorni di Trump in Scozia è incentrata sul golf e sulla promozione delle proprietà che portano il suo nome, ma in questa finestra di tempo è stato inserito anche l'incontro con von der Leyen in vista della scadenza del 1° agosto da lui fissata per i dazi. Domani sempre a Turnberry Trump ha in programma un incontro con il premier britannico Keir Starmer, mentre martedì il presidente Usa sarà ad Aberdeen, nel nord-est della Scozia, dove la sua famiglia possiede un altro campo da golf e ne aprirà un terzo il mese prossimo.

Il presidente e i suoi figli hanno in programma di partecipare al taglio del nastro del nuovo campo. Stati Uniti e Regno Unito hanno annunciato un accordo commerciale quadro a maggio e un accordo più ampio il mese scorso durante il vertice del G7 in Canada. Trump afferma che l'accordo è concluso e che lui e Starmer discuteranno altre questioni, anche se la Casa Bianca ha suggerito che è ancora necessario perfezionarlo.

"Nessuna proroga, nessun altro

periodo di grazia. Il 1° agosto entreranno in vigore. I dazi sono stati fissati. Le dogane inizieranno a riscuotere il denaro e si parte". Lo ha detto il segretario Usa al Commercio, Howard Lutnick, intervistato da Fox News.