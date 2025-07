L'amore va in ferie (ma poi non torna). Bova smascherato Rocío è furibonda

C'è qualcosa di profondamente ironico e amaro nel fatto che l'amore vada in frantumi proprio quando il mondo esplode di vita. Luglio e agosto sono i mesi dei grandi addii, delle valigie che si dividono in due mucchi distinti sul letto matrimoniale. Se sei vip, la separazione è ancora più spietata perché è pubblica: condita da Fabrizio Corona che spiffera audio su Tik Tok. E data in pasto alle conversazioni da ombrellone, quelle che fanno a fette chiunque, quelle nutrite da "falò di chiarimento" e Temptation island.

Prendiamo Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, il gossip del momento: dopo 13 anni insieme e due bambine, anche per loro è arrivato il momento del tradimento. Risulterebbero ufficialmente "separati da tempo" secondo l'avvocato di lui. Peccato che lei dichiari di aver scoperto della fine della sua relazione dai social. Viene a sapere dal web dell'esistenza di tale Martina Ceretti e dei messaggi audio di lui già diventati virali ("Buongiorno essere speciale occhi spaccanti"). Di tutta risposta Morales si affida all'avvocato Antonio Conte, lo stesso di Totti. E Ceretti difende Bova sui social: "È un bravissimo ragazzo, sano, ben diverso da come l'ha descritto Corona".

In tre secondi la modella del tradimento è scannerizzata da mezza Italia: romana, 23 anni ("Così giovane, una bambina!"), laureata da un anno in Filosofia ("Bè, dai, scema non dev'essere"), lavora per l'agenzia Fashion Model di Milano ("In effetti, bella è bella"). In passato sembra abbia partecipato a un videoclip di Eros Ramazzotti. Secondo Fabrizio Corona, la ragazza avrebbe avuto una relazione con il conduttore Stefano De Martino e anche con il calciatore Sandro Tonali. Alé, vai di nomi e cognomi in un enorme tritacarne dove si getta dentro qualsiasi tipo di gossip, da dare in pasto al pettegolezzo social e al falso moralismo. Ingredienti che piacciono a riviste (e avvocati) e sembrano vitali per il grande pubblico che ama infilarsi nell'intimità delle coppie che sembrano perfette.

"Raoul Bova e Rocío Morales, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell'accudimento delle due figlie" fa sapere il legale dell'attore, David Leggi: "Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota indiscutibile". Parole durissime che lasciano trapelare freddezza e distanza tra i due. "È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo" replica l'avvocato Conte. Ecco servita la prima puntata della Temptation Island (vip) 2025. Sicuramente ce ne saranno molte altre. E sicuramente verranno spiattellate su riviste e social come se fosse un nostro diritto sapere. Per schierarci, per prendere posizione, per i "poverina lei, così bella", per i "ai figli non ci pensa nessuno". L'estate, dicevamo. Il momento nero delle coppie vip, che sembrano sciogliersi come gelati. Stesso palcoscenico mediatico in concomitanza con le valigie è toccato, la scorsa estate, ai Ferragnez, di cui sappiamo anche che marca di dentifricio usavano. E a Francesco Totti e Ilary Blasy, con cui negli ultimi tre anni ci siamo addentrati anche nei risvolti più intimi dell'affidamento dei Rolex.

L'elenco è lungo: Jennifer Lopez e Ben Affleck, Melissa Satta e Matteo Berrettini, Francesca Pascale e Paola Turci. Quest'estate ci mancava lo scoop "a tre". Ed eccolo arrivato, con l'affaire Bova. Senza pietà. E senza privacy (ma questo ormai è scontato).