Svolta delle Idf a Gaza: "Tregua locale fino a nuovo avviso"

L'Esercito israeliano istituirà "percorsi sicuri" per garantire il passaggio dei convogli umanitari nell'ambito della "pausa tattica" annunciata oggi in alcune parti della Striscia di Gaza. "Dalle 06:00 alle 23:00 (le 5:00-22:00 in Italia) saranno istituiti percorsi sicuri designati per consentire il passaggio sicuro dei convogli dell'Onu e delle organizzazioni umanitarie che consegnano e distribuiscono cibo e medicine alla popolazione in tutta la Striscia di Gaza", si legge in un comunicato dell'Idf pubblicato su Telegram.