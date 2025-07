Vacanze di lusso in Grecia: polemica contro Kate e William

Le vacanze del principe William e di Kate Middleton a Cefalonia avevano fin da subito attirato l'attenzione mediatica per la peculiarità della scelta, ma a quanto pare dalle reazioni in patria i sudditi sarebbero più interessati a fare i conti in tasca ai reali, in un momento particolarmente delicato per le loro tasche.

Il viaggio verso la splendida isola ionica è pesato in modo particolare sulle casse dello Stato, considerando tutta la "macchina" che si è dovuta mettere in moto per garantire loro sicurezza, privacy e benessere. A prendere parte a quelle che sono state etichettate come "vacanze di lusso" i due principi di Galles, i loro tre figli George, Charlotte e Louis e i genitori di Kate. Si mette in conto l'affitto del jet privato, le guardie del corpo che seguono ogni loro spostamento, il trasferimento verso il porto di Cefalonia dopo l'atterraggio a bordo di un lussuoso van e infine le spese necessarie per poter usufruire dell'"Opera", il maxi-yacht di 146 metri dotato di ogni genere di comfort di proprietà dello sceicco Abdullah bin Zayed di Abu Dhabi, membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti. L'imbarcazione, del valore di 450 milioni, accompagnerà Kate e William in un viaggio unico tra le meraviglie delle isole ioniche lontano da occhi indiscreti, ma tanti storcono il naso: era proprio necessario arrivare a tanto? E la domanda diventa ancora più polemica nel momento in cui i sudditi rimarcano che si tratta della quarta vacanza dei principi di Galles in appena sette mesi: un po' troppo per il costoso budget reale, si lamentano i cittadini inglesi, visti i sacrifici che in tanti devono fare per arrivare a fine mese. E l'anno ancora non è finito: ci saranno altre vacanze da qui fino a fine 2025?

Primo viaggio a gennaio, quando la famiglia decise di godersi qualche giorno di relax sulle Alpi francesi, poco prima dell'annuncio della remissione del cancro di Kate. A febbraio il secondo round, con il viaggio dei reali verso Mystique, isola privata delle Piccole Antille in cui i principi hanno occupato una residenza di lusso con tanto di piscina privata dal costo di 40mila euro a settimana. A Pasqua, dopo aver saltato la domenica tradizionale a Windsor, William e Kate si sono concessi un'altra vacanza per sciare in relax come quella già fatta a gennaio sulle Alpi francesi, per poi recarsi nella residenza privata nel Norfolk: secondo i tabloid i principi avrebbero preso l'intero mese di aprile, a parte soli 4 giorni, per riposarsi e allontanare i propri impegni.

Ecco perché ha iniziato a serpeggiare un po' di malumore dopo la

notizia della vacanza di lusso a Cefalonia: se a ciò si aggiunge il contenuto delle contestazioni di recente fatte a Carlo, si comprende come i sudditi inizino a pretendere qualche taglio del budget anche nella Royal Family.