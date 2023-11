"In piazza contro antisemitismo e violenza", Salvini prepara la manifestazione di Milano

Sabato 4 novembre a Milano sono previste due manifestazioni, una organizzata dalla Lega e l'altra organizzata dai sostenitori della Palestina. " La Lega domani sarà in piazza per condannare ogni forma di terrorismo: non è possibile che nel 2023 ci siano la caccia all'ebreo. Dobbiamo dire di no ad ogni forma di violenza. Abbiamo visto tante piazze nei giorni scorsi alimentate dall'odio, domani sarà una piazza sorridente ", ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, promotore dell'iniziativa di Milano.

Intervenendo al Tg5, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha spiegato l'intenzione di scendere in piazza per chiedere " lo stop alla violenza e condannare soprattutto ogni forma di terrorismo. Non è possibile che nel 2023 ci sia la caccia all'ebreo e si brucino le bandiere di Israele, si sgozzino bambini, si violentino donne. Quindi: avviare un percorso di pace e dire di no a ogni forma di violenza ". Al giornalista che gli ha chiesto se fosse opportuno organizzare una manifestazione di piazza in un momento come questo, il premier ha ribadito che " se non dobbiamo parlare di pace quando rischia di scoppiare una guerra, ditemi voi quando dobbiamo farlo. Abbiamo visto tante piazze, nei giorni scorsi, alimentate dall'odio, dalla rabbia, dalla violenza con bandiere bruciate o strappate ".