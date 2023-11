“Salvini deve morire”: a Milano la scritta choc firmata “Z4”

La baby gang milanese Z4 ha un nuovo obiettivo: Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture è l'oggetto delle intimidazioni della banda di ragazzini, italiani, romeni e italiani immigrati di seconda generazione già nota alle cronache per le minacce e un agguato ad altri coetanei.

Da qualche giorno - come risulta a IlGiornale.it - è comparsa sul muro di piazzale Libia una scritta a caratteri cubitali, ben visibile a chiunque passi per quella strada: "Salvini deve morire". Firma: "Z4". Sul caso indaga da alcune ore la Digos di Milano guidata da Daniele Calenda: si setacceranno telecamere e si faranno altri accertamenti per arrivare a individuare gli autori delle minacce.

La baby gang è già attiva nei quartieri di Calvairate, Corvetto e aree limitrofe. Nel marzo dello scorso anno una decina di componenti era stata indagata per aggressioni e rapina con armi da tagli ad altri coetanei. L'agguato era avvenuto a gennaio scorso: in dieci - tra cui due 12enni - hanno assalito un 19enne alla fermata del passante di Porta Vittoria, lato viale Molise, che si è ritrovato con un coltello puntato addosso. I componenti hanno tutti tra gli 11 e i 17 anni. Secondo uno studio di Transcrime sulla delinquenza giovanile, la banda Z4 - come altre a Milano tra cui la Ripamonti M5- fa parte di quei gruppi "privi di una struttura definita, prevalentemente dediti ad attività violente o devianti".