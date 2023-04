I mari tempestosi di Trump, no alla carne sintetica. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Basta trans nell'atletica femminile

Dal 31 marzo chiunque abbia attraversato la pubertà maschile non potrà concorrere nelle competizioni di atletica femminile. Questo fa seguito alla incredibile situazione in cui atleti uomini, che si identificano in donne, vincevano le competizioni nelle categorie femminili. Ogni tanto, anche se ci sorprendiamo, un rimasuglio di buon senso fa ancora capolino nelle nostre cronache.

Censuriamo Agatha Christie

Eppure quelli che il buon senso non lo conoscono continuano a provarci. È di questi giorni la notizia che nelle nuove edizioni di HarperCollins, con la scusa di non “offendere” i lettori, sono state modificate molte parole legate alle descrizioni etniche e non solo, nei romanzi di Agatha Christie. Ci avevano già provato con Roald Dahl e ci proveranno con molti altri. Contro questa ondata di idiozia bisogna stare compatti e continuare a denunciarne ogni singolo atto. A volte il buon senso finisce per vincere.

I mari tempestosi di Trump

Ci vuole veramente tutto il fardello puritano americano per non farsi una risata di fronte alla vicenda che potrebbe aver messo fine alla cavalcata di Donald Trump verso la sua seconda presidenza. Il reato, inaccettabile per la mentalità americana, è semplicemente aver pagato una pornostar, Stormy Daniels. Che sia per una prestazione sessuale o no poco importa: per gli americani questo è già inaccettabile così. Non è cambiato molto dai tempi dei padri pellegrini...

Un Francesco Baracca fa primavera

Si è fatto un gran parlare del docufilm con Beppe Fiorello su Francesco Baracca, l'aviatore romagnolo eroe della prima guerra mondiale. Sarà che il personaggio non risponde esattamente alle caratteristiche richieste dai dogmi woke per le serie tv – era un eterosessuale, bianco e soprattutto militare – ma fa notizia già l'esistenza di un prodotto audiovisivo a lui dedicato. Sarà un'operazione a se stante o in Italia è cambiata l'aria?

Buon Dantedì

Impressiona la consistenza dell'abbraccio a Dante nello scorso Dantedì, la giornata dedicata al Sommo Poeta. Eventi, iniziative, operazioni mediatiche. Io stesso mi pregio di aver incoronato adulti e bambini con il suo alloro alla sua tomba. In modo trasversale e massiccio gli italiani per un giorno hanno ricordato il padre della lingua italiana. Alla fine non è vero che non esistono simboli di unità dell'intera Italia. Bisogna solo saperli valorizzare.

No alla carne sintetica

Il governo italiano ha vietato la carne sintetica. La carne cioè prodotta in laboratorio utilizzando la clonazione di cellule staminali. La tecnologia sembra avanzare a passi molto spediti anche in questa direzione e ogni giorno si pongono nuove sfide che richiedono nuove risposte. Forse finiremo così, nati in provetta, alimentati in provetta, in preda a una vita in provetta. Oppure forse no. Alla fine dipenderà da noi.