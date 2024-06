"Potrebbe non tornare...". Cosa succede a Kate Middleton

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa succede a Kate Middleton? Questa è una domanda che sempre più spesso rimbalza da Londra al resto del mondo. A marzo, la principessa del Galles ha rivelato di aver avuto un tumore, senza specificare localizzazione e tipo, che le è stato asportato ma ha anche reso noto che si sarebbe sottoposta alla chemioterapia preventiva. In questo modo, la principessa ha spento tutte le illazioni sul suo conto e sulla sua famiglia, spiegando per per un periodo di tempo indeterminato si sarebbe dedicata esclusivamente alla sua salute e alla famiglia.

Una scelta legittima, legata anche agli effetti della chemioterapia, che il mondo rispetta. Tuttavia, il fatto di non aver dato alcun termine per il ritorno in pubblico crea molta preoccupazione. Us Weekly, riportando una sua fonte, riporta una indiscrezione che a mezza voce nel Regno Unito si sussurra già da tempo: " Potrebbe non tornare mai più a ricoprire il ruolo reale ". Un problema non di poco conto per la monarchia inglese, soprattutto perché Kate Middleton è destinata a diventare la prossima regina al fianco di William. Al momento, vista la prolungata assenza, a ricoprire il ruolo della principessa del Galles è stata chiamata Beatrice di York, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea.

Nipote prediletta di Elisabetta II, da sempre devota alla Corona e ligia ai suoi doveri, è stata considerata come la sostituta ideale della principessa del Galles durante il suo periodo di cura. Ma questo potrebbe durare a lungo. La moglie del principe William, infatti, sta " rivalutando quello che sarà in grado di fare quando tornerà ", perché " le sue funzioni potrebbero essere molto diverse ". La fonte non ha detto altro a Us Weekly, non ha fornito elementi più precisi o dettagli. Tuttavia, da Londra sembrano arrivare anche notizie rincuoranti su llo stato di salute della principessa: " Il recupero di Kate sta andando bene. Non riesce a vedere molte persone perché potrebbe ammalarsi e non vogliono che venga compromessa la sua salute. Ma è attiva ".

Kate Middleton, infatti, sta continuando a curare gli enti benefici e le attività che è in grado di portare avanti anche da casa e non sta facendo mancare

il suo appoggio al marito e alla famiglia. Lo stesso principe ha ridotto notevolmente i suoi impegni per poter stare più a lungo accanto alla moglie e ai figli, mettendo in secondo piano quelli che sono gli impegni reali.