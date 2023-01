"Propaganda gender in Rai". Quali sono i programmi che fanno discutere

" Basta propaganda gender sulla Rai ". Palinsesti alla mano, è scattata la protesta. Ad alzare la voce contro l'emittente del servizio pubblico è stata l'associazione Pro Vita & Famiglia, con una petizione e un appello al governo. La tv di Viale Mazzini è stata infatti accusata di aver utilizzato alcuni suoi programmi " per promuovere una visione ideologica e faziosa in tema di sessualità e identità di genere ". Nel mirino sono finite determinate trasmissione in onda nel 2022 e, nello specifico, alcune puntate nelle quali si affrontavano proprio tematiche arcobaleno. Il tutto - rimproverano i promotori del reclamo - senza che venissero offerte differenti visioni della società.

La denuncia di Pro Vita & Famiglia

" Identità di genere, transgenderismo, personaggi Lgbtq e propaganda della sessualità fluida come se niente fosse, trattati spesso – o sempre – senza alcun contraddittorio e con una visione parziale ed edulcorata. È quanto ci ha abituato, negli ultimi mesi e in tutto il corso del 2022 appena concluso, la Rai ", si legge nella denuncia pubblicata sul sito di Pro Vita & Famiglia. L'associazione ha quindi stilato un elenco degli episodi più significativi; quelli che hanno poi motivato l'apertura di una sottoscrizione con la quale gli attivisti intendono portare la questione all'attenzione dei vertici Rai.

Gender in Rai, i programmi contestati

Tra i programmi accusati di propagandare l'ideologia gender è stato ad esempio inserito "D-side, Il lato diverso delle cose", in onda nel marzo 2022 su RaiPlay. In particolare le rimostranze sono state sollevate per una puntata sull'identità di genere con Francesca Vecchioni, presidente di DiversityLab, e Leonardo Santuari, giovane " influencer transgender " che aveva raccontato sui social la sua transizione sessuale da ragazza a ragazzo. Nell'aprile 2022 - hanno segnalato poi gli attivisti pro vita - il programma "Via delle Storie" (Rai1) aveva trasmesso una puntata sull'identità di genere con la partecipazione di Maddalena Mosconi, una psicologa che sostiene la necessità di accompagnare anche i minori che facciano richiesta di transizione.

L'appello di Luxuria e la fiction di Rai1

Aveva creato fastidi anche una puntata del programma "Sex" (in onda su Rai3) con l'intervento di Vladimir Luxuria. " Parlare di transessualità non vuol dire deviare le menti dei ragazzi. Non vogliamo più gay o più lesbiche, ma meno omofobi domani. Dovremmo andare a fare l'eziologia dell'omofobia, perché quella sì dev'essere curata ", aveva affermato l'ex parlamentare nel corso della trasmissione. Nell'elenco stilato da Pro Vita & Famiglia è finita anche la popolare fiction di Rai1 "Mina Settembre": nell'ottobre scorso, infatti, in una puntata si parlava di uno studente maschio che " si sente " femmina.

Infine, lo scorso dicembre, in due puntate di "Fame d’Amore" (Rai3) erano state presentate storie di giovani con disforia di genere, che hanno intrapreso o desiderano intraprendere terapie ormonali a base di testosterone od operazioni chirurgiche per avere connotati maschili " In una di queste due puntate la ragazza che sta assumendo da mesi il testosterone per sembrare un uomo afferma davanti ai suoi amici che la terapia ormonale è la chiave che ti libera a livello sociale ", si legge sul sito dell'associazione pro vita.

L'appello al governo