La voce di Darth Vader scatena la bufera: cosa succede a Fortnite

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una volta, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo dei videogiochi è tornato al centro della polemica. Di recente, su Fortnite è stato introdotto Darth Vader, il celebre personaggio della saga di Star Wars. La vera novità è il fatto che con lui si possa parlare, ricevendo risposte create con l’Ia che imita la voce di James Earl Jones, interprete originale del personaggio.

Nonostante Epic Games abbia ricevuto l’autorizzazione dagli eredi dell’attore la possibilità di utilizzare la sua voce, il sindacato dei doppiatori Usa SAG-AFTRA si è scagliato contro lo studio, presentando un’accusa di pratica lavorativa sleale rivolta a Llama Studio, azienda del colosso di Cary che ha l’obiettivo di sostituire interpreti umani con l’intelligenza artificiale.

“Celebriamo il diritto dei nostri membri e dei loro eredi di controllare l'uso delle proprie repliche digitali e accogliamo con favore l'uso di nuove tecnologie che permettono alle nuove generazioni di godere di quelle eredità e di quei ruoli iconici”, ha dichiarato il sindacato in un comunicato. “Tuttavia, dobbiamo proteggere il nostro diritto a negoziare i termini e le condizioni per l'uso delle voci che sostituiscono il lavoro dei nostri membri, inclusi coloro che in passato hanno replicato il ritmo e il tono iconico di Darth Vader nei videogiochi”.

I membri del SAG-AFTRA stanno scioperando proprio dal 2024 per la minaccia rappresentata dall’Ia per il settore del doppiaggio che, come in questo caso, toglie il lavoro ai professionisti del settore. Scott Lawrence, infatti, presta la sua voce ai Darth Vader comparsi nei videogiochi dal 1994, e quindi la posizione del sindacato contro l’Ia è perfettamente comprensibile.

Il dibattito, comunque, non è solamente legato al doppiaggio.

Diversi colossi del settore, infatti, stanno sperimentando con la possibilità di usare l’intelligenza artificiale per eseguire i compiti attualmente assegnati agli, potenzialmente compromettendo un’altra categoria di persone attivamente impegnate nella creazione dei videogiochi.