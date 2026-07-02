Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Ripartiamo festeggia 6 anni, l'omaggio di Cerno: "Ogni euro nella solidarietà rende migliore il mondo"

Al Gran Galà di Roma l’associazione ha raccontato oltre 60 missioni e più di 25 progetti realizzati in oltre 40 Paesi

Ripartiamo festeggia 6 anni, l'omaggio di Cerno: "Ogni euro nella solidarietà rende migliore il mondo"
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Più di 60 missioni umanitarie con più di 25 progetti portati avanti in oltre 40 Paesi tra Europa, Africa, America Latina e Asia. È questo il bilancio dei primi 6 anni di vita di Ripartiamo, associazione di promozione sociale che ieri, nella splendida cornice della terrazza Caffarelli di Roma, ha celebrato il suo gran galà.

Un evento volto a ringraziare i donatori principali di Ripartiamo e far conoscere le loro varie attività benefiche. “Sono molto felice e contenta di quello che stiamo facendo e che Ripartiamo stia crescendo molto e bene”, ha detto la fondatrice Francesca Immacolata Chaouqui che ha spiegato il modus operandi della sua onlus: “Noi proponiamo un progetto alle aziende e, se piace, non solo lo finanziano, ma partono insieme a noi per realizzarlo”. Alla serata erano presenti Salvatore Taschetti presidente di Bsf nonché main sponsor dell'evento e donor di Ripartiamo, ma anche il presidente di Artemisia lab Mariastella Giorlandino, il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, Stefano Balloch, il presidente di Piccini 1882 Mario Piccini e il segretario generale di Federterziario, Alessandro Franco. E, infine, il chirurgo plastico Roy De Vita e l’artista di origini iraniane Howtan Re.

Dall’educazione alla tutela della salute sono molteplici gli ambiti di intervento dell’associazione Ripartiamo. Anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini non è voluto mancare all’evento, nonostante i suoi impegni. Il vicepremier ha rivelato che quando oggi è uscito dal Parlamento credeva che gli facessero una domanda sul piano casa appena approvato o sulla situazione delle ferrovie, ma gli hanno chiesto dello scisma nella Chiesa. A quel punto, Salvini ha risposto: "Io sto con Papa Leone perché ci manca solo che diano la colpa alla Lega anche dello scisma…”.

Tra i vari politici presenti in sala spiccavano la senatrice azzurra Licia Ronzulli e la deputata meloniana Alessia Ambrosi, mentre dal mondo dello spettacolo la soubrette e attrice Edy Angelillo, il cantante e figlio d’arte Cesare Rascel. A chiudere il Gran Galà è stato il direttore del Giornale Tommaso Cerno che ha sentenziato: “Ogni euro messo in una missione di solidarietà di questo tipo serve a rendere migliore il mondo”. Parlando dei bambini africani aiutati da Ripartiamo, il direttore non ha dubbi: “Quello che hanno dato loro a noi è forse più di tutto quello che noi possiamo dare a loro”.

Cerno ha, infine, concluso: “E invece vergognoso che con sguardi di violenza siano buttati miliardi di euro nel nome della parola solidarietà solo per fare mercimonio di esseri umani e affari dentro gli Stati che usano queste parole”.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica