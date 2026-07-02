Ripartiamo festeggia 6 anni, l'omaggio di Cerno: "Ogni euro nella solidarietà rende migliore il mondo"

Più di 60 missioni umanitarie con più di 25 progetti portati avanti in oltre 40 Paesi tra Europa, Africa, America Latina e Asia. È questo il bilancio dei primi 6 anni di vita di Ripartiamo, associazione di promozione sociale che ieri, nella splendida cornice della terrazza Caffarelli di Roma, ha celebrato il suo gran galà.

Un evento volto a ringraziare i donatori principali di Ripartiamo e far conoscere le loro varie attività benefiche. “Sono molto felice e contenta di quello che stiamo facendo e che Ripartiamo stia crescendo molto e bene”, ha detto la fondatrice Francesca Immacolata Chaouqui che ha spiegato il modus operandi della sua onlus: “Noi proponiamo un progetto alle aziende e, se piace, non solo lo finanziano, ma partono insieme a noi per realizzarlo”. Alla serata erano presenti Salvatore Taschetti presidente di Bsf nonché main sponsor dell'evento e donor di Ripartiamo, ma anche il presidente di Artemisia lab Mariastella Giorlandino, il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, Stefano Balloch, il presidente di Piccini 1882 Mario Piccini e il segretario generale di Federterziario, Alessandro Franco. E, infine, il chirurgo plastico Roy De Vita e l’artista di origini iraniane Howtan Re.

Dall’educazione alla tutela della salute sono molteplici gli ambiti di intervento dell’associazione Ripartiamo. Anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini non è voluto mancare all’evento, nonostante i suoi impegni. Il vicepremier ha rivelato che quando oggi è uscito dal Parlamento credeva che gli facessero una domanda sul piano casa appena approvato o sulla situazione delle ferrovie, ma gli hanno chiesto dello scisma nella Chiesa. A quel punto, Salvini ha risposto: "Io sto con Papa Leone perché ci manca solo che diano la colpa alla Lega anche dello scisma…”.

Tra i vari politici presenti in sala spiccavano la senatrice azzurra Licia Ronzulli e la deputata meloniana Alessia Ambrosi, mentre dal mondo dello spettacolo la soubrette e attrice Edy Angelillo, il cantante e figlio d’arte Cesare Rascel. A chiudere il Gran Galà è stato il direttore del Giornale Tommaso Cerno che ha sentenziato: “Ogni euro messo in una missione di solidarietà di questo tipo serve a rendere migliore il mondo”. Parlando dei bambini africani aiutati da Ripartiamo, il direttore non ha dubbi: “Quello che hanno dato loro a noi è forse più di tutto quello che noi possiamo dare a loro”.

Cerno ha, infine, concluso: “E invece vergognoso che con sguardi di violenza siano buttati miliardi di euro nel nome della parola solidarietà solo per fare mercimonio di esseri umani e affari dentro gli Stati che usano queste parole”.