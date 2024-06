Risparmiare in vacanza, 6 consigli per viaggiare solo col bagaglio a mano

Risparmiare in vacanza, 6 consigli per viaggiare solo col bagaglio a mano

Come ogni anno, con l'arrivo dell'estate, molte persone cominciano ad organizzare i loro viaggi, dovendosi spesso confrontare con i prezzi, talvolta esagerati, delle compagnie aeree. Non è infrequente, purtroppo, veder letteralmente lievitare il costo del biglietto con l'aggiunta di alcuni servizi extra, come l'aggiunta di qualche bagaglio in più. Le compagnie, infatti, puntano molto su questo.

Cosa fare, dunque, per risparmiare almeno un po'? Oltre al consiglio, sempre valido, di conoscere bene la politica adottata dalla compagnia aerea che sceglieremo - onde evitare spiacevoli sorprese - ci sono altri accorgimenti che si possono adottare. Il primo è quello di cercare di far entrare tutto ciò che ci occorre in un solo bagaglio a mano. Ovviamente non sempre è possibile, molto dipende dal tipo di viaggio che faremo e da quanti giorni resteremo lontani da casa. Ma qualora vi sia l'occasione, spostarsi con una singola valigia può incidere molto in termini di risparmio.

A fornire qualche prezioso consiglio sono gli esperti di 1st Move International, una delle più grandi società di traslochi internazionali di proprietà privata nel Regno Unito. L'amministratore delegato dell'azienda Mike Harvey ha individuato sei principali accorgimenti da adottare per ridurre il proprio bagaglio a una singola valigia.

1) Usare la tecnica di piegatura KonMari

Divenuto molto famoso fra gli amanti dell'ordine, il metodo KonMari, sistema studiato dall'autrice giapponese Marie Kondō per riordinare al meglio gli spazi, può rivelarsi utile quando andiamo a preparare la nostra valigia. Tutto sta nel saper piegare i vestiti in modo da risparmiare più spazio possibile. "Il metodo di organizzazione virale di Marie Kondō, la tecnica KonMari, prevede di piegare i vestiti in rettangoli compatti che possono stare in piedi nella valigia. Questo è un punto di svolta, poiché non solo consente di risparmiare spazio, ma rende anche più facile vedere e accedere a ciascun oggetto senza rovinare il resto della disposizione" , spiega Harvey.

Metodo KonMari o meno, imparare a piegare bene i nostri abiti può aiutarci a guadagnare spazio nella nostra valigia. Richiede un certo impegno, ma al termine del lavoro noteremo sicuramente maggiore spazio rimasto a disposizione nel bagaglio.

2) Utilizzare i sacchetti sottovuoto

Un'altra soluzione da tenere presente è quella di ricorrere ai sacchetti sottovuoto, almeno per comprimere gli indumenti più ingombranti. "Gli utenti dei social media adorano i sacchetti sottovuoto per comprimere oggetti più grandi, come giacche e maglioni, in confezioni piatte. Basta posizionare i vestiti all'interno del sacchetto, sigillarlo e utilizzare un aspirapolvere per rimuovere l'aria. Il risultato? Confezioni ermetiche che occupano uno spazio minimo in valigia ", dice Harvey.

3) Anche le scarpe sono utili

" Non trascurare lo spazio vuoto all'interno delle tue scarpe ", aggiunge l'ad di 1st Move International. " Metti calzini, biancheria intima e dispositivi elettronici come i rasoi nelle scarpe per massimizzare lo spazio in valigia. Ciò ha l'ulteriore vantaggio di aiutare le tue scarpe a mantenere la loro forma durante il viaggio" .

4) Stratificare

Può essere utile anche stratificare abiti e oggetti in valigia seguendo il metodo tetris. " Metti gli oggetti più pesanti come scarpe o beauty case sul fondo, seguiti da vestiti ben piegati e disposti verticalmente. Riempi eventuali spazi vuoti con oggetti più piccoli per garantire che ogni centimetro della tua valigia venga utilizzato. Poiché questo metodo aiuta a distribuire il peso in modo uniforme, impedisce ai vestiti di sgualcirsi durante il viaggio ", raccomanda Mike Harvey.

5) Scegliere prodotti multiuso

Per risparmiare spazio, alcuni oggetti possono essere confezionati. In questo modo si risparmia peso e spazio. " Un coltellino svizzero, ad esempio, è dotato di un apribottiglie (così puoi goderti un bicchiere di vino senza dover andare a comprare un cavatappi dopo una lunga giornata di esplorazione), forbici per tagliare le etichette dai vestiti nuovi e altro ancora... ", spiega Harvey.

6) Usare gli organizzatori di accessori

Oggetti come gioielli, cavi e accessori, non dovrebbero essere lasciati in giro per la valigia. Oltre a creare disordine, prendono spazio.

Gli organizzatori di gioielli e dispositivi elettronici aiutano a mantenere gli accessori e i cavi liberi da grovigli e a portata di mano l'uno dall'altro, in modo da non dover frugare nella valigia per individuare un piccolo oggetto

", conclude Harvey.