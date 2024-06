Bagaglio extra sull'aereo? Ecco cosa fare per evitare spese

Ormai è risaputo, trovare un volo aereo a prezzi contenuti non è più facile come una volta. Quando siamo al momento dell'acquisto, infatti, i servizi extra rischiano di far lievitare parecchio il costo. Fra i segni più della spesa che devono affrontare i viaggiatori, troviamo proprio quelli relativi all'aggiunta dei bagagli extra. Cosa fare, allora, per cercare di risparmiare?

I trucchi del viaggiatore

Viaggiare a bordo di un aereo senza spendere cifre esorbitanti è ancora possibile, basta adottare alcuni accorgimenti. Va detto che non tutte le compagnie aeree sono uguali, e che ve ne sono alcune che adottano politiche più economiche a differenza di altre. In certi casi, tuttavia, chi deve trasportare dei bagagli in più non viene affatto agevolato. Il risultato è che i passeggeri sono costretti a spendere di più per poter portare a bordo altre valigie oltre a quella conteggiata normalmente come bagaglio a mano.

Solitamente, dunque, è preferibile spostarsi col solo bagaglio da portare con sé a bordo. Ci sono però delle situazioni in cui è impossibile rinunciare al bagaglio in stiva. Cosa fare in queste circostanze? Si può provare ad applicare degli accorgimenti che permettono di risparmiare.

Per prima cosa, è importante conoscere la compagnia aerea con cui viaggeremo. Conoscere le compagnie aeree e le loro politiche permette di non farsi trovare impreparati e di fare una scelta ragionata e consapevole. Ci sono delle compagnie note per essere più permissive per quanto riguarda le spese di franchigia. Altra soluzione potrebbe essere quella di entrare nel programma di affiliazione della compagnia stessa, così da poter usufruire di determinate offerte e vantaggi.

Una soluzione che può essere adottata è anche quella di viaggiare con un cuscino da viaggio, in cui possiamo inserire degli indumenti in più e risparmiare spazio utile. Importante poi effettuare il check in online, anziché in aeroporto: in questo modo il nostro bagaglio non verrà pesato.

Da non sottovalutare l'utilità dei sacchetti sottovuoto, che consentono di risparmiare spazio e inserire più cose all'interno della valigia. I vestiti possono essere stirati e rassettati in un secondo momento. Si può prendere in considerazione l'idea di portare con noi un piccolo ferro da stiro.

Infine, si può decidere di acquistare qualcosa alin aeroporto. Le buste che ci vengono date non sono conteggiate come bagaglio a mano, pertanto possono essere utilizzate nel trasporto di oggetti in aereo.