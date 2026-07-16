Scomparsa di Enoe Bonfanti, il cordoglio della politica per la moglie di Vittorio Feltri

Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri da 58 anni era sposata con il giornalista, è morta quest’oggi. Il matrimonio è stato celebrato il 15 giugno del 1968. “Se non hai l'appoggio dalla moglie, ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire”, aveva detto lui in un'intervista. “Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Enoe Bonfanti, moglie del direttore Vittorio Feltri. A lui e ai suoi cari rivolgo le mie condoglianze e la mia vicinanza per questa grave perdita”, ha dichiarato il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati. “Esprimo al direttore Vittorio Feltri le mie sincere condoglianze per la scomparsa della moglie Enoe Bonfanti. A lui e ai suoi cari la mia vicinanza”, sono le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“A nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, desidero esprimere le più sincere condoglianze al nostro collega consigliere Vittorio Feltri e alla sua famiglia per la morte della moglie, Enoe Bonfanti”, si legge in una nota di Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Lombardia. “Enoe è stata per oltre cinquant'anni una presenza fondamentale e discreta, una vera colonna portante. Di lei vogliamo ricordare la straordinaria concretezza e affettuosa ironia con cui ha sempre affrontato la vita accanto a un personaggio di grande rilievo pubblico come suo marito. In questo momento di dolore, la nostra vicinanza va a Vittorio, ai figli Mattia, Fiorenza, Laura, Saba e a tutti i loro familiari”, ha aggiunto Garavaglia. Al cordoglio del partito si è unito anche Carlo Maccari, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia: “La morte di Enoe Bonfanti ci addolora profondamente. A Vittorio Feltri, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome di Fratelli d'Italia Lombardia, il più sincero sentimento di vicinanza e partecipazione”.

Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, UDC, MAIE ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza al direttore Vittorio Feltri per la scomparsa della moglie. In questo momento di dolore, non possono non riaffiorare i racconti di un legame profondissimo, nato quasi 60 anni fa, e che descrivono un rapporto solido costruito sulla base di un altro grave lutto che aveva colpito Feltri. A lui e ai suoi figli giunga un abbraccio sincero”. Hanno voluto lasciare un pensiero anche Roberto Calderoli e Gianna Gancia: “In questo momento di inevitabile dolore e profonda tristezza, all’amico Vittorio Feltri le nostre più sincere e sentite condoglianze per la scomparsa dell’amata moglie Enoe Bonfanti.

Un pensiero che arriva dal profondo dei nostri cuori, frutto dell’amicizia autentica che ci ha sempre legato in questi anni. Un pensiero a Vittorio e ai figli, una preghiera per Enoe che ci ha lasciati per la Casa del Padre. Possa ora riposare in pace”.