Accettate il nostro slang

Avete in mente quando scorrendo su TikTok trovate un video molto divertente e lo mandate a qualche parente e invece che rispondere «MORTO!» - o ancora meglio l’emoji di una bara - risponde «non ho capito, chi sono quelle persone nel video? Le conosco?». Se siete voi quel parente, mi dispiace per questa doccia gelata di realtà, ma l’età inizia a farsi sentire.

Alla fine, le differenze di generazione non si vedono solo dall’età ma soprattutto dal linguaggio e dalle reference. Insomma un cortocircuito quotidiano continuo: io nomino Jacob Elordi e ricevo in risposta sguardi persi nel vuoto, ma l’istante dopo un collega cita Amici miei (uscito nel 1975, non ero ancora nata...) o fa un riferimento ai «paninari» dando per scontato che io sappia di cosa si parli (spoiler, ho dovuto chiedere a ChatGpt mentre sorridevo facendo finta di capire). Allo slang degli anni ’80 io rispondo con il nostro linguaggio, definendo un commento troppo cringe, una situazione overstimulating e di essere un’overthinker cronica ma, ancora una volta, mi viene chiesto se parlo in aramaico e di non utilizzare l’inglese, perché «l’italiano è una lingua magnifica». Vero, la nostra lingua è molto bella, ma non significa che il vocabolario che usiamo noi Gen Z abbia la scadenza di uno yogurt. Gli stilemi vintage non sono medaglie al valore, ma termini tanto incomprensibili quanto i nostri. Con una differenza: di vocabolari Gen Z ormai se ne trovano ovunque, basta chiedere ai figli, ai nipoti o scaricare TikTok per farsi un’idea e vi conviene abituarvi. Oppure, come diciamo noi, let him cook. Se non fosse ancora chiaro, parola di Gen Z.