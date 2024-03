Ricevi l'assegno di inclusione? Occhio a questo numero che azzera il saldo

Attenzione alla nuova truffa che sta circolando in questi ultimi giorni: la raccomandazione è di non ricontattare mai il numero dell'Sms arrivato sul proprio telefono, perché in questo modo i criminali possono anche arrivare ad azzerare l'intero saldo.

Il finto messaggio dai "Servizi socio culturali"

Stavolta i malviventi hanno deciso di spacciarsi per dipendenti del Centro per l'impiego o dei Servizi sociali per mettere a segno i loro colpi. Ecco perché la raccomandazione è principalmente rivolta a coloro che ricevono sussidi e che percepiscono, ad esempio, l'Assegno di inclusione.

Secondo quanto segnalato da Money.it, sarebbero in tanti in questi giorni a segnalare messaggi di dubbia origine arrivati sul telefono. Molto spesso chi invia il messaggio dichiara di essere un dipendente dei "Servizi socio culturali" e invita il destinatario a richiamare lo stesso numero per ricevere importanti informazioni. Nel messaggio non viene spiegato molto altro, ed è una cosa voluta. La vittima, incuriosita dal testo, dovrebbe cadere nell'inganno e richiamare, proprio come i criminali si augurano. Il problema, purtroppo, è che talvolta alcuni cittadini cadono davvero nel tranello, pensando di essere stati contattati dal Centro per l'impiego o dai Servizi sociali. E il danno è fatto. Lo scopo, infatti, è quello di prelevare più denaro possibile alla vittima.

Dal momento che nel testo del messaggio si fa riferimento a imprecisati "Servizi socio culturali" che possono erroneamente far pensare ai Centri sociali o al Centro per l'impiego. Coloro che hanno contatti con questi due enti dovrebbero maggiormente fare attenzione, ragionare sull'Sms e capire che non si tratta assolutamente di una delle strutture di sostegno.

Come funziona la truffa

Andando più nello specifico, in questo messaggio la vittima viene inviatata a richiamare il numero 8938930915. Il messaggio ricevuto è più o meno il seguente: " Servizi socio culturali, ci sono delle comunicazioni per te ". I sospetti dovrebbero già arrivare dopo aver letto il numero in questione, perché questo non corrisponde né a un contatto del Centro per l'impiego, né a uno dei tanti uffici dei Centri sociali presenti sul territorio italiano.

8938930915 è, in realtà, un numero a pagamento e chi lo chiama vede presto svuotarsi il credito sulla Sim, fino a totale azzeramento del conto. In breve le vittime si trovano con il saldo portato a zero. Il consiglio, dunque, è sempre quello di non fidarsi di messaggi o email ricevuti da contatti sospetti o poco chiari. Mai richiamare questi numeri, o cliccare su eventuali link forniti.