"Come si riconosce un gay?". Polemiche sul dibattito a Uno Mattina

Sta suscitando grandi reazioni e critiche sui social e non solo un siparietto andato in onda nel corso dell’ultima puntata di “Uno Mattina”, durante un dialogo sul mondo dei parrucchieri e su alcune questioni legate alla ricerca di personale nel settore. Al centro della discussione, una domanda posta dalla conduttrice Ingrid Muccitelli durante un confronto in studio con Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli.

La trasmissione stava commentando un caso avvenuto a Montesilvano, in Abruzzo, dove un parrucchiere ha pubblicamente espresso la volontà di assumere esclusivamente personale omosessuale, sostenendo che si tratti di una preferenza basata su qualità professionali. Su questo episodio, la conduttrice di “Uno Mattina” ha chiesto: "Un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero?", ricevendo come risposta da Borrelli: "Detto così mi fa i brividi". Poco dopo, la padrona di casa ha aggiunto: "Nella moda, la maggior parte delle persone comunque sono gay, ci sono pochissimi etero, così nella danza", per poi porre un ulteriore quesito che ha suscitato particolare attenzione: "Ma il gay, come si riconosce?".

A questa domanda ha replicato ancora la Borrelli: "Si riconosce, dai... usciamo da tutte le ipocrisie, io ho i radar". Cecchi Paone, seduto accanto, ha osservato: "Tu lo riconosci...". Ma l’opinionista ha proseguito: "Basta un gesto, una parola, un ammiccamento della bocca, si vede...". Le frasi hanno rapidamente generato un’ondata di reazioni online. Diversi utenti sui social hanno contestato il tono della conversazione, ritenendolo stereotipato e inappropriato. “È uno scherzo? Agghiacciante continuare a parlare in questo modo dell'omosessualità in TV, nell'anno domini 2025” si legge in uno dei commenti più condivisi.

Su X la Borrelli ha tenuto a precisare: "Ad Uno Mattina ho sottilineato che i gay non sono una categoria! Ho sottolineato che l’annuncio del parrucchiere di primo acchito è da brividi. Ho sottolineato che gli omosessuali hanno un senso estetico spiccatissimo. Attaccarmi gratuitamente? Non ci provate!". E ha aggiunto in un altro post: "Ad Uno Mattina ho sottolineato il senso estetica, la sensibilità, il gusto indiscutibili degli omosessuali visto che mi è stata posta una domanda ben precisa (rivedete il video).