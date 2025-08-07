La Slovenia tra le mete turistiche più amate nel 2025: 7 spiagge meravigliose da visitare

Quest'estate fra le mete vacanziere più ambite svetta la Slovenia, affascinante Paese sull'Adriatico noto anche per le montagne e i laghi. A contendersi le attenzione dei turisti, stando agli ultimi dati, anche le grandi capitali, come Parigi (+21%) a New York (+32%), ma anche località come Sharm El Sheik, che ha registrato un +97%, e Malaga (Andalusia), con un +37%. C'è stata poi una novità, ossia Saranda, in Albania, molto richiesta in quest'estate 2025. Fra le mete estere più cercate troviamo poi anche Barcellona (+7%), Palma di Maiorca (+9%), Valencia (+15%) e Londra (+17%).

La Slovenia ha registrato un significativo interesse da parte degli italiani. In sei mesi, infatti, si sono contati oltre 237mila turisti provenienti dallo Stivale. Un dato pari all'11,4%, secondo soltanto alla Germania.

Ma quale ragione si è avuto un incremento di arrivi del 14% rispetto allo scorso anno? A piacere sono le spiagge, ma anche la vasta bellezza naturale, ricca di spazi verdi, montagne e laghi. Offre numerose attività all'aperto, si distingue per il buon cibo e per la sua storia.

Fra le spiagge più amate, figurano:

Bele skale, o Spiaggia Rocce Bianche, caratterizzata proprio dal candido pietrisco e la trasparenza dell'acqua. Il centro abitato è lontano, e si gode di assoluta tranquillità;

Koper, Capodistria. Conosciuta come la città dei Soli. La sua piaggia, Koperi, è una delle più visitate. In più è possibile godere delle bellezze del centro abitato o fruttare le pareti da arrampicate di conclamata fama mondiale. Il centro storico è oggettivamente bellissimo;

Portorož, o Portorose. La spiagga è molto ampia e sabbiosa, ed è possibile usufruire di molti servizi. Sono presenti anche campi da beach volley.

Simonovzaliv. Si tratta di una spiaggia molto popolare e adatta alle famiglie. Il mare, incorniciato da pini e acacie, è adatto per i tuffi. Si praticano molti sport acquatici, e in genere viene considerata come molto attrezzata;

Mesecev Zaliv, conosciuta anche come Moon Bay, è una spiaggia facilmente raggiungibile. Viene considerata una vera e propria gemma, inserita all'interno del Parco Naturale di Strugnano. Trattandosi si una zona protetta, l'acqua è molto pulita. Vi si può accedere solo a piedi, e ci si trova immersi nella fauna selvatica;

Svetilnik, è la spiaggia di Izola, e viene descritta come molto pittoresca. Ottima per gli amanti del kitesurf e del windsurf, offre anche degli incredibili tramonti. Come sfondo ha la città, una bellissima pineta e il faro;