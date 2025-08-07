Abbonati
La Slovenia tra le mete turistiche più amate nel 2025: 7 spiagge meravigliose da visitare

Considerata una delle destinazioni più affascinanti fra quelle che si affacciano sull'Adriatico. Ecco quali sono le località più amate

Quest'estate fra le mete vacanziere più ambite svetta la Slovenia, affascinante Paese sull'Adriatico noto anche per le montagne e i laghi. A contendersi le attenzione dei turisti, stando agli ultimi dati, anche le grandi capitali, come Parigi (+21%) a New York (+32%), ma anche località come Sharm El Sheik, che ha registrato un +97%, e Malaga (Andalusia), con un +37%. C'è stata poi una novità, ossia Saranda, in Albania, molto richiesta in quest'estate 2025. Fra le mete estere più cercate troviamo poi anche Barcellona (+7%), Palma di Maiorca (+9%), Valencia (+15%) e Londra (+17%).

La Slovenia ha registrato un significativo interesse da parte degli italiani. In sei mesi, infatti, si sono contati oltre 237mila turisti provenienti dallo Stivale. Un dato pari all'11,4%, secondo soltanto alla Germania.

Ma quale ragione si è avuto un incremento di arrivi del 14% rispetto allo scorso anno? A piacere sono le spiagge, ma anche la vasta bellezza naturale, ricca di spazi verdi, montagne e laghi. Offre numerose attività all'aperto, si distingue per il buon cibo e per la sua storia.

Fra le spiagge più amate, figurano:

  • Bele skale, o Spiaggia Rocce Bianche, caratterizzata proprio dal candido pietrisco e la trasparenza dell'acqua. Il centro abitato è lontano, e si gode di assoluta tranquillità;

  • Koper, Capodistria. Conosciuta come la città dei Soli. La sua piaggia, Koperi, è una delle più visitate. In più è possibile godere delle bellezze del centro abitato o fruttare le pareti da arrampicate di conclamata fama mondiale. Il centro storico è oggettivamente bellissimo;

  • Portorož, o Portorose. La spiagga è molto ampia e sabbiosa, ed è possibile usufruire di molti servizi. Sono presenti anche campi da beach volley.

  • Simonovzaliv. Si tratta di una spiaggia molto popolare e adatta alle famiglie. Il mare, incorniciato da pini e acacie, è adatto per i tuffi. Si praticano molti sport acquatici, e in genere viene considerata come molto attrezzata;

  • Mesecev Zaliv, conosciuta anche come Moon Bay, è una spiaggia facilmente raggiungibile. Viene considerata una vera e propria gemma, inserita all'interno del Parco Naturale di Strugnano. Trattandosi si una zona protetta, l'acqua è molto pulita. Vi si può accedere solo a piedi, e ci si trova immersi nella fauna selvatica;

  • Svetilnik, è la spiaggia di Izola, e viene descritta come molto pittoresca. Ottima per gli amanti del kitesurf e del windsurf, offre anche degli incredibili tramonti. Come sfondo ha la città, una bellissima pineta e il faro;

  • Isola. La spiaggia è inserita nell'omonimo villaggio di pescatori, e offre panorami mozzafiato. Il relax è garantito e, in lontananza, è possibile scorgere le imbarcazioni dei pescatori. La zona è nota per i bellissimi tramonti.

