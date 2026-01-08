Aurora Livoli, l'assassino confessa violenza e omicidio



Gabriel Valdez Velazco avrebbe confessato la violenza sessuale e l'omicidio di Aurora Livoli, avvenuto la notte tra il 28 e 29 dicembre nel cortile di uno stabile a Milano. Lo ha chiarito il suo legale l’avvocato Massimiliano Migliara, al termine dell'interrogatorio del 57enne, che si è tenuto stamattina nel carcere di San Vittore a Milano. "In un quadro meramente indiziario, c'è stata un'ammissione da parte del mio assistito dei reati, dell'omicidio e del rapporto sessuale", ha detto il legale di Velazco. Il 57enne, riguardo alle circostanze che lo hanno portato a incontrare la 19enne di Latina, "ha dichiarato che si sono incontrati, che la ragazza voleva un aiuto per comprare delle sigarette".

Secondo il legale, l'uomo "non si è neanche accorto, a suo dire, di aver commesso un omicidio, uno strangolamento; se ne è accorto a posteriori, il giorno dopo, dai giornali". Velazco "riteneva che la ragazza non fosse deceduta, è rientrato all'interno del condominio per prendere il cellulare che aveva dimenticato ed è rimasto quasi a vegliare la ragazza, ritenendola assopita, ma di fatto ha vegliato un cadavere che ha coperto con un giubbotto, così come è stato poi ritrovato".

Si valuta il femminicidio: previsto l'ergastolo

Aurora sarebbe stata strangolata con le mani da Velazco durante la violenza sessuale. Gli inquirenti stanno valutando se contestare all'uomo il nuovo reato di femminicidio che punisce con l'ergastolo chiunque causi la morte di una donna con "atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione" o "come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali". Nelle prossime ore verrà depositata al gip una richiesta di custodia cautelare.

Cosa dice l'avvocato

"Dal mio punto di vista è emerso un notevole problema di percezione della realtà da parte del mio assistito, ma non banalizzerei dicendo che il difensore chiede una perizia psichiatrica, perché noi non abbiamo chiesto nulla". Lo ha detto l'avvocato Massimiliano Migliara, avvocato del 57enne accusato dell'omicidio di Aurora Livoli, uccisa la notte tra il 28 e 29 dicembre a Milano, al termine dell'interrogatorio.

"È emerso più di un elemento che mi fa ritenere che ci sia un problema di quel tipo, naturalmente sarà lavoro per i tecnici, per medici, per i professionisti", ha aggiunto in merito a una eventuale perizia psichiatrica.