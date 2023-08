"Social restituiti". Fazio esulta ma senza follower

Era pressoché scontato che finisse così. Ma Fabio Fazio l'ha fatta passare come una notizia straordinaria, caricata addirittura di attese. Dopo aver dato l'appuntamento ai propri fan, stamani alle 12 in punto il conduttore è riapparso sui social per dare il grande annuncio del ritorno online dei profili social di Che tempo che fa. "Benritrovati sui nostri social, è una grande notizia. Sono molto contento, finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social", ha affermato il presentatore recentemente passato a Discovery e ora pronto a debuttare sul Nove. La sua esultanza, tuttavia, ha dovuto fare i conti con un dettaglio non da poco: per ritornare online con le proprie pagine, la trasmissione è dovuta ripartire da zero follower.

Riaprono i social di #CTCF, bentornati!

Vi aspettiamo su tutti i nostri profili@chetempochefa



- @fabfazio pic.twitter.com/Hee1IDrJHs — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) August 3, 2023

Fazio e l'annuncio sui social

"Dei finti giovani mi dicono che dovete fare il 'refollowing' e quindi, anche se prima ci seguivate, dovete nuovamente seguirci come se fosse la prima volta", ha spiegato il conduttore, buttandola sull'ironia. A stretto giro, è poi arrivata la nota ufficiale della società di produzione di Che tempo che fa. "L'Officina, società del Gruppo Banijay, che ne detiene la proprietà e che continuerà a produrre il programma di Fabio Fazio, ha ritenuto prioritario e urgente, dopo aver subito la brusca e improvvisa chiusura degli storici profili social, restituire alla grande community di Che tempo che fa, composta da quasi 4 milioni di persone, una nuova casa per continuare a seguire l'esclusivo racconto del programma", si legge nel comunicato. Ci risulta però che qualcuno, soprattutto dalle parti di Viale Mazzini, non abbia fatto a meno di notare un certo pressapochismo in quegli annunci.

La confusione sui marchi "restituiti"

Nel video divulgato sui social, infatti, Fazio ha parlato di marchi "restituiti" senza però specificare a cosa e a chi si riferisse. Del resto, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, i profili social di Che tempo che fa erano di proprietà della Rai che aveva provveduto a chiuderli e ora sarebbe quindi inesatto parlare di una loro restituzione (concetto che invece presupporrebbe una diversa appartenenza). Nel comunicato ufficiale, invece, viene spiegato qualcosa di apparentemente diverso: ovvero che a "restituire" i social alla community sia stata la società del conduttore con la loro riapertura da zero. Tanti giri di parole - forse un po' confusionari - per comunicare alla fine che il programma faziesco è tornato sì ad avere una propria compagine social, ma senza i follower e senza i contenuti di prima.

In definitiva, nulla di straordinario come invece era stato fatto credere. E però, visto che il nuovo Che tempo che fa targato Discovery ha bisogno di promozione e di follower, tanto vale cavalcare l'onda. Tutto fa brodo.