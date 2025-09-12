Stefano Corti, la denuncia: "Hanno minacciato me e la mia famiglia". Le chat choc

" Hanno minacciato me e la mia famiglia. Quello che è successo è gravissimo e farò di tutto per scoprire chi è questa persona ". Si apre così il post che Stefano Corti, volto televisivo de Le Iene, ha condiviso sulla sua pagina Instagram nelle scorse ore per denunciare quanto accaduto. L'inviato del programma di Italia1 ha raccontato di essere stato contattato da una persona sconosciuta e di essere stato minacciato per un presunto "errore", che avrebbe commesso durante uno dei suoi tanti servizi per Le Iene.

Cosa è successo

Stefano Corti ha raccontato come è stato contattato dall'utente anonimo e come è stato minacciato: " Circa tre settimane fa ho ricevuto questa foto (l'immagine di lui insieme ai due figli, ndr) da un numero anonimo di whatsapp con una frase: 'Complimenti per la tua famiglia'". A quel punto la "iena" ha risposto all'sms chiedendo chi ci fosse dall'altra parte e la risposta è stata inquietante: " Non ti preoccupare chi sono io, so chi sei tu". La conversazione è proseguita e Corti ha riassunto così: "Questa persona mi fa intendere che succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro alle Iene. Oltre a minacciare i miei figli, che è una cosa gravissima, mi manda le visure di casa mia e di Bianca (Atzei, ndr), facendomi capire che sa dove abito e quali sono i miei movimenti". Preoccupato soprattutto per la sua famiglia Corti si è sfogato: " In dieci anni di lavoro a Le Iene non mi era mai successa una cosa del genere - prosegue - e ovviamente un conto è prendersela con me e un conto è mettere in mezzo la mia famiglia. È un comportamento da infami. Questa cosa mi preoccupa molto perché non sono sempre con Bianca, Noha e Gabriele (i figli, ndr). Sappi che farò di tutto per scoprire chi sei".

Le chat e le minacce

Il filmato, nel quale Corti racconta la brutta vicenda, è già diventato virale in rete e raccoglie anche i messaggi choc che l'utente anonimo ha inviato in poche ore al giornalista de Le Iene sul suo cellulare: " Si guadagna bene a fare interviste in giro per il mondo... Sei sicuro di non avere sbagliato con nessuno? Amico io vengo dalla guerra in Cecenia non mi spaventa nulla". E ancora frasi come: "Se hai fatto un errore sai che non c'è niente che ti salva ".

Nella chat lo sconosciuto chiede undi persona con Corti dopo il confine con la Croazia, ma al rifiuto della "iena" lo sconosciuto chiude la conversazione con la frase più inquietante: "Tua scelta tuo". L'inviato non ha fatto sapere se si è rivolto alleper denunciare l'accaduto o se la vicenda finirà al centro di un servizio de Le Iene, ma l'episodio rimane inquietante.