Rubata l'auto di Stefano Corti in pieno giorno a Milano. La "iena" posta il video del ladro

Brutta disavventura per l'inviato Stefano Corti, che si è visto rubare l'auto in pieno giorno in zona City Life a Milano. La "iena" di Italia Uno ha raccontato quanto accaduto nelle storie del suo profilo Instagram, fornendo una serie di dettagli sulla vettura e sul ladro nel disperato tentativo di aiutare le forze dell'ordine a recupera l'auto. Ma quando il video è diventato virale sul web, regalando una scomoda notorietà al malvivente, la vettura è stata ritrovata dalla polizia municipale.

Stefano Corti è apparso su Instagram per parlare dell'accaduto nel tardo pomeriggio. " So che di solito posto cose divertenti, in realtà sono qui per dirvi una cosa spiacevole, ci hanno rubato la macchina ", ha esordito la Iena, facendo un vero e proprio appello ai suoi fan per cercare di ritrovare l'auto: " Se ci fosse qualcuno a Milano, che vedesse in giro una Volvo bianca targata GC215KK lo segnali alla Polizia o ai Carabinieri oppure mi scriva in direct perché è la mia ".

Il furto in pieno giorno a City Life

Senza entrare troppo nel dettaglio, l'inviato de Le Iene - da poco rientrato da un reportage a Dubai proprio per il programma di Italia Uno - ha raccontato che la compagna, la cantante Bianca Atzei, si era recata nella zona del centro commerciale a City Life lasciando l'auto aperta per fare una commissione in un negozio della zona, ma all'uscita l'auto era sparita. "Purtroppo, Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato l'auto aperta e ce l'ha portata via", ha rivelato l'inviato tv, aggiungendo: "Siamo riusciti a recuperare il video del gentile signore, che si è portato via la macchina, lo posto qui. Se qualcuno lo riconosce ci segnali pure questo. Speriamo di ritrovarla ".

La dinamica del furto

A raccontare quanto avvenuto alle ore 13, quando il ladro è riuscito a fuggire a bordo della Volvo di Corti, è il filmato di alcune telecamere di videosorveglianza posizionate sulla via, che l'inviato è riuscito a ottenere subito dopo il furto. Nel video si vede un uomo, vestito con pantaloncini e maglietta, un casco da moto in mano e gli occhiali da sole, avvicinarsi all'auto facendo finta di essere al telefono per non attirare l'attenzione della donna, che cammina sul marciapiede proprio accanto alla Volvo. L'uomo apre lo sportello con disinvoltura e si introduce nell'abitacolo. Trascorrono alcuni minuti prima che il ladro riesca a fare partire la vettura e la porti via. Dopo avere condiviso il filmato, Stefano Corti ha pubblicato anche un fermo immagine ravvicinato sul volto dell'uomo nel tentativo di consentire ai suoi follower di identificarlo.

Il filmato è diventato virale sui social network e poche ore dopo l'appello la Volvo rubata è stata ritrovata dalla polizia locale abbandonata in viale Espinasse. Il malvivente, forse preoccupato dall'improvvisa notorietà (vista la foto condivisa su Instagram da Stefano Corti) pare abbia preferito "restituire" la refurtiva.