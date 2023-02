Stop al funzionamento dei bancomat: cosa è successo in Italia

È stato un sabato difficile per milioni di italiani da nord a sud della penisola a causa dei malfunzionamenti dei bancomat sia per il prelievo dagli sportelli che per i pagamenti con carte di credito e debito. Tutto il sistema con cui è possibile pagare e prelevare è andata in tilt nella tarda mattinata di oggi ed è durata per almeno un paio d'ore come segnalato da migliaia di utenti in rete.

Bancomat down

Come mostra il grafico di AssistenzaClienti si nota un picco verso l'alto tra le 11 e le 14 da quando poi è gradualmente rientrata: si tratta del primo giorno dell'anno per quanto riguarda questa specifica problematica sui pagamenti elettronici con una percentuale di segnalazioni molto alta e arrivata al 60%. Anche lo strumento Downdetector ha segnalato l'anomalia su tutta Italia. Nel concreto, per migliaia di persone è stato impossibile pagare la spesa, gli acquisti nei negozi e prelevare nella fascia oraria indicata. In molti avranno pensato a una problematica personale ma si sarebbe trattato di un malfunzionamento del circuito Nexi che serve, tra le altre, le carte Bnl, Visa, Unicredit, Poste Italiane e tante altre occupandosi della transazione sui pagamenti.

Le segnalazioni sui social

Per capire di quale problematica si trattasse, migliaia di utenti hanno iniziato a twittare per cercare man forte. " Non riesco a pagare nulla da stamattina, non si aprono nemmeno le app dell'Internet banking ", ha scritto Raffaele. " È vero, mio marito e mia figlia sono andati al supermercato per fare la spesa e non funzionavano i bancomat alle casse", ha twittato Luisa. Le cause dellla problematica non sono state rese note: la tecnologia Nexi si basa sul funzionamento, tramite Pos, del chip Nfc inserito negli smartphone e nei wearable e in modalità contactless consente il pagamento. Qualcosa, oggi, è però andata storta. Secondo quanto ricordato dal Corriere, un'anomalia simile ma ancora più lunga e diffusa accadde lo scorso mese di aprile.

Come detto, il motivo non è stato specificato nel dettaglio ma si è usata l'espressione "problemi tecnici": probabile che nelle prossime ore possano essere svelate le cause del blocco di carte di debito e credito maggiore alle due ore nella giornata di sabato 4 febbraio. Così come per i pagamenti elettronici nei posti menzionati (supermercati, negozi, ecc.), lo stesso circuito non ha funzionato neanche per i pagamento online tramite web. Oggi, chi si è trovato a fare i conti con questo diffuso disasgio, avrà sperato di avere nel portafoglio le care e vecchie banconote e monete.