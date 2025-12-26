Mummia Ötzi, trovate tracce di genetiche: era affetto da Papilloma virus

Si torna a parlare della mummia Ötzi, nota anche come l'Uomo del Similaun. Si tratta di una delle mummie meglio conservate al mondo e ad oggi ancora oggetto di importanti studi. Il corpo in perfetto stato di conservazione è stato rinvenuto il 19 settembre 1991 ai piedi del ghiacciaio del Similaun, al confine tra Italia e Austria, e da allora ci ha riservato molte sorprese.

Stando a un recentissimo studio pubblicato proprio questo mese, su Ötzi sono state isolate delle tracce genetiche, e fra queste è stato individuato anche il virus dell'HPV. Di Ötzi sappiamo che visse circa 5.300 anni fa e morì a circa 45 anni d'età. Non per cause naturali ma sì a seguito di un colpo di freccia che recise l'arteria succlavia all'altezza della spalla, provocando un abbondante sanguinamento. Proseguendo con lo studio della mummia, gli scienziati sono riusciti a ricostruire un quadro dettagliato circa le condizioni di salute dell'uomo. Ötzi soffriva di parassiti intestinali e di aterosclerosi, ed era intollerante al lattosio. Non solo. Stando a quanto scoperto recentemente, l'Uomo del Similaun soffriva anche di Papilloma virus.

A fare la scoperta sono stati alcuni ricercatori dell'università Federale di San Paolo in Brasile. I biologi hanno pubblicato i risultati delle loro ricerche sulla piattaforma bioRxiv. Alcune tracce genetiche sono state rinvenute sulla mummia, risultando appartenere all'HPV16, un ceppo del virus diffuso ancora oggi e potenzialmente oncogeno. Trovare una simile prova dimostra come certi virus attuali fossero presenti anche millenni fa.

"Abbiamo la più antica prova dell'Hpv" , ha dichiarato Juliana Yazigi, bioinformatica che ha partecipato allo studio.

"È una scoperta molto interessante. Spiega che l'Homo sapiens è stato sostanzialmente infettato da questi virus per tutta la sua esistenza".

Dello stesso avviso anche, genetista dell'università di Oulu, che, intervistato da Science.org ha dichiarato: