SuperEnalotto, centrati due 5 da oltre 111mila euro

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire e la caccia al “6” da sogno non si ferma perché nell'estrazione del concorso n. 88 di giovedì 4 giugno nessuno l’ha centrato e così il montepremi in palio per il concorso di questa sera venerdì 5 giugno 2026 arriva a 174,1 milioni di euro.

Intanto la fortuna continua a girare e fanno festa due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 111.841,75 euro.

Le giocate vincenti sono state realizzate a Trabia (Palermo) presso il punto di vendita Sisal Tentacoli Non Solo Sanitaria situato in corso La Masa, 14 e a Dorno (Pavia) presso il punto di vendita Sisal Caffè Badalo’ situato in Piazza Dante Alighieri, 26..

Combinazione vincente: 12 – 33 – 43 – 55 – 77 – 75 – J 70 – SS 59. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 4 giugno ha assegnato 444.357 vincite.