SuperEnalotto premia tre giocatori e il Jackpot vola a 124,4 milioni

Il Jackpot di SuperEnalotto arriva a 124,4 milioni in palio per il concorso di questa sera sabato 21 febbraio perché il “6” continua a nascondersi ma intanto festeggiano due giocatori che hanno centrato 1 punto 4SS e 1 punto 4 da 64.779,38 euro complessivi.
La prima giocata vincente è stata realizzata a Cava Dé Tirreni (Salerno) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Siani situato in Piazza Abbro, 11. La seconda è stata realizzata a Palermo presso il punto di vendita Sisal Randazzo Antonino situato in Viale Strasburgo, 221.
Un terza giocata vincente da 20.349,09 euro è stata invece effettuata online su Sisal.it con 1 punto 5 da 20.349,09 euro.
La combinazione è stata: 30 – 34 – 41 – 42 – 49 – 83 – J 64 – SS 77. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 20 febbraio ha assegnato 242.077 vincite.