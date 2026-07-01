SuperEnalotto, vinti oltre 182mila euro a Roma

Il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 104 di martedì 30 giugno, con il Jackpot che arriva a 187,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 2 luglio continua a nascondersi e la “caccia” al montepremi non si ferma. Intanto fa festa una persona che ha centrato 1 punto 5 da 182.126,42 euro. La giocata vincente – di 1 euro - è stata realizzata a Roma (presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Oderisi Da Gubbio, 30 A. La combinazione è stata: 1 – 7 – 51 – 64 – 78 – 83 – J 13 – SS 66. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 30 giugno ha assegnato 404.293 vincite.

Intanto sono state presentate all’incasso due vincite al SuperEnalotto. La prima, da 97.033,26 euro ottenuta centrando un 5 nel concorso n. 73 di giovedì 7 maggio. La giocata vincente è stata convalidata a Milena (Caltanissetta) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Pellitteri situato in via Caltanissetta, 77. Combinazione vincente: 1 – 34 – 48 – 66 – 69 – 73 – J 75 – SS 58. Appassionato di ciclismo, musica, passeggiate nella natura e impegnato da sempre nel volontariato e soccorritore sanitario di professione, il “Signor Francesco” - nome di fantasia scelto dal vincitore per raccontare la sua storia - conduce una vita semplice e riservata. La combinazione vincente non aveva alcun significato particolare per il “Signor Francesco” e, come avviene ogni volta che gioca seppur saltuariamente, era stata scelta in maniera casuale.

“Non ho i numeri del cuore, non seguo rituali particolari e non ho mai sognato una combinazione da giocare - racconta -. Quando mi capita, faccio una giocata da 2 euro, preferibilmente in una ricevitoria. Non è una consuetudine fissa però e lascio sempre spazio al caso». Anche il giorno della giocata era uno come tanti altri e il “Signor Francesco” si trovava a casa quando, consultando il Televideo, ha scoperto di aver centrato la vincita superiore a 93mila euro. “All'inizio non riuscivo a crederci. Mi tremavano le mani per l'emozione», ricorda. La notizia è stata condivisa subito con i familiari più stretti anche se, almeno per il momento, non ci sono stati festeggiamenti particolari.

Per evitare inutili preoccupazioni, il soccorritore sanitario ha deciso di procedere rapidamente con la riscossione. Prima di completare le pratiche, la ricevuta è stata custodita con attenzione all'interno di un armadio: “Ho preferito sistemare tutto nel più breve tempo possibile, così da non pensarci troppo” spiega, aggiungendo: “Non ho in mente acquisti particolari. I soldi fanno sempre comodo e credo sia giusto valutare con attenzione ogni scelta. Al momento non penso a progetti specifici: voglio soltanto gestire tutto con serenità e nella normalità della mia vita”.

La seconda vincita ottenuta con un 5 da 73.018,18 euro, conseguita nel concorso n. 79 di sabato 16 maggio, è stata convalidata ad Agnadello (Cremona) nel punto di vendita Sisal Tabaccheria Manzoni Marco situato in Piazza Chiesa, 3. Combinazione vincente: 7 – 12 – 60 – 69 – 89 – 90 – J 59 – SS 36. Vincita che ha regalato un momento di grande emozione a “Fiordaliso”, nome di fantasia scelto dalla vincitrice. Impiegata, sposata e originaria di Cremona, “Fiordaliso” ha scoperto di aver centrato la vincita mentre si trovava nella tranquillità della propria casa, impegnata nelle consuete attività domestiche. I numeri riportati sulla schedina non erano stati scelti a caso: alcuni richiamavano date significative della sua storia familiare, come compleanni e anniversari legati a persone care che oggi non ci sono più; altri invece, erano frutto della fantasia e dell'ispirazione del momento. "Ci sono numeri che porto con me da anni perché raccontano una parte della mia vita e della mia famiglia - racconta Fiordaliso - Ogni volta che li vedo penso alle persone che hanno lasciato un segno importante nella mia vita e a cui devo molto della donna che sono oggi. Mi piace andare in ricevitoria perché è un'occasione per uscire dalla routine, incontrare persone e scambiare due parole".

Appassionata di cinema e serie televisive, amante degli animali, “Fiordaliso” ha l'abitudine di giocare sempre nello stesso giorno della settimana, quando la sua organizzazione le consente di avere un po’ di tempo libero. Nessun rituale particolare o oggetto portafortuna: soltanto una piccola consuetudine. La scoperta della vincita è arrivata attraverso l’app, un momento che la donna ricorda ancora con stupore e gioia: “Ho controllato il risultato più volte perché pensavo di aver letto male. Per alcuni minuti sono rimasta immobile a fissare lo schermo, cercando di capire se fosse tutto vero. Poi la consapevolezza e la felicità". La prima persona con cui ha condiviso la notizia è stata la madre: “È il mio punto di riferimento. È la persona che riesce sempre a riportarmi con i piedi per terra e ad aiutarmi a gestire le emozioni, soprattutto quelle più forti". Il festeggiamento è stato semplice, pranzo in famiglia e la procedura di riscossione è stata rapida.

"Ho preferito muovermi subito. Volevo sistemare tutto nel più breve tempo possibile e vivere questa situazione con la massima tranquillità - spiega la vincitrice -. Ora la prima cosa che farò sarà estinguere alcuni debiti. Più che fare programmi particolari, desidero vivere con meno preoccupazioni e con una serenità che da tempo mi mancava". Per ora non ha ancora deciso se destinare una parte della somma ad attività benefiche, anche se il pensiero è già verso persone che potrebbero avere un piccolo aiuto grazie a un gesto semplice.

“È una possibilità che valuterò più avanti, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Ho bisogno di tempo per metabolizzare tutto e prendere decisioni con lucidità. Però una cosa la so, per la prima volta dopo tanto tempo riesco a guardare al futuro con un po' più di serenità".