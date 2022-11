Tesla fuori controllo, terrore in strada: sono 2 i morti

Terrore in Cina, dove una Tesla fuori controllo e a folle velocità ha ucciso due persone, vale a dire una liceale e un motociclista, prima di schiantarsi contro un palazzo.

L'episodio, ripreso da alcune videocamere di sorveglianza, si è verificato lo scorso 5 novembre, anche se le immagini sono state diffuse solo nelle scorse ore. La vettura protagonista dello spaventoso filmato è una Model Y che, stando alle prime informazioni diffuse via web, avrebbe avuto un non ben precisato guasto ai freni ancora tutto da chiarire, vista la singolare dinamica dell'incidente. Tesla ha diffuso un comunicato in cui si impegna a partecipare con le autorità cinesi alle indagini per risalire alla causa del malfunzionamento. Non si tratta, tuttavia, di un unicum, dato che altre vetture prodotte dalla celebre azienda erano state richiamate in passato proprio in Cina per via di problemi tecnici.

La folle corsa

Nelle immagini si vede una Model Y sfrecciare a tutta velocità lungo una strada della provincia meridionale del Guangdong. La vettura, che pare completamente fuori controllo, travolge un ciclista, centra un furgoncino e conclude la sua folle corsa schiantandosi contro un edificio. Il bilancio è di due vittime: a perdere la vita sono stati una giovane studentessa e un motociclista. Sarebbero rimaste ferite, inoltre, almeno altre tre persone.

La testimonianza

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, al volante della Tesla c'era un uomo di 55 anni, risultato negativo all'etilometro e al test antidroga. Il proprietario e i familiari presenti in quei terribili momenti hanno fornito la medesima versione dei fatti. Il malfunzionamento si sarebbe verificato nel momento in cui l'uomo stava rallentando per posteggiare l'auto dinanzi al negozio di famiglia. Il problema riscontrato ai freni, tuttavia, non spiegherebbe quanto accaduto qualche istante dopo. La Model Y, infatti, accelera improvvisamente e si reimmette nella carreggiata: nel verbale redatto dalla polizia risulta che da quel momento l'auto abbia percorso circa 2 chilometri raggiungendo una velocità massima di circa 200 km/h.

La versione di Tesla

Innegabile il fatto che dalle videocamere di sorveglianza non si veda la luce dei freni accesa. Ed è quanto sostiene anche Tesla sulla base dell'analisi dei dati dell'auto: non risulta alcuna pressione sul freno nel momento in cui la Model Y sta accelerando. Dal back-end si evince che il pedale dell'acceleratore è stato premuto fino al 100% della sua percorrenza e che non c'è stato l'azionamento dei freni. "La polizia sta attualmente cercando un'agenzia di valutazione di terze parti per determinare la verità dietro questo incidente", ha dichiarato Tesla a Reuters, "forniremo attivamente tutta l'assistenza necessaria.