Tragedia in vacanza: Matilde Valeri muore a 14 anni per un infarto in spiaggia

Dovevano essere giorni di sole e spensieratezza con la famiglia, ma si sono trasformati in una tragedia impossibile da accettare. Matilde Valeri, 14 anni, originaria di Clusone (Bergamo), è morta a seguito di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza con i genitori a Caorle, sul litorale veneziano.

Il malore in spiaggia

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di lunedì 18 agosto, quando Matilde, che si trovava in spiaggia con la madre e il padre, ha improvvisamente perso conoscenza. I genitori, sotto shock, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso, dove le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.

Il cuore si è fermato a 14 anni

Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, un coagulo di sangue avrebbe ostruito un’arteria, provocando un infarto fatale. I medici hanno tentato ogni possibile intervento per salvarla, ma la situazione è rapidamente precipitata. Dopo due giorni in rianimazione, nella mattinata di mercoledì 20 agosto, è arrivata la diagnosi definitiva: coma irreversibile. Non c’erano più segni di attività cerebrale. I genitori, devastati dal dolore, hanno deciso di autorizzare l’espianto degli organi, compiendo un gesto di straordinaria generosità e amore.

Un dolore che colpisce tutta la comunità

Matilde era una ragazza solare, molto amata nella sua comunità. Frequentava con passione l’oratorio, giocava a pallavolo nella squadra locale e si preparava a iniziare il secondo anno dell’indirizzo Sociosanitario presso l’istituto tecnico Ivan Piana di Lovere. Il prossimo 24 settembre avrebbe compiuto 15 anni.

La madre, Carmen, è molto conosciuta a Clusone, dove ha lavorato per anni come maestra d’asilo. Il padre Achille è originario del Veneto, dove la famiglia trascorreva alcuni giorni di vacanza.

I funerali

L’ultimo saluto a Matilde si terrà sabato

23 agosto, alle ore 15, nella Basilica di Clusone. Sarà l’occasione per tutta la comunità di stringersi attorno alla famiglia, unita nel dolore per una perdita tanto improvvisa quanto inspiegabile.