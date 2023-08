Treno deragliato, tunnel più lungo d’Europa resterà chiuso

Si tratta del tunnel ferroviario più grande del mondo e, di conseguenza, uno snodo importantissimo per il traffico su rotaie ma rimarrà chiuso fino a data da destinarsi per i vagoni passeggeri: stiamo parlando del tunnel del San Gottardo costretto alla chiusura per un deragliamento avvenuto lo scorso 10 agosto e mai più riaperto.

La nota di Ffs

Le Ferrovie Federali Svizzere (Ffs) hanno fatto sapere che " il deragliamento nella galleria di base del San Gottardo del 10 agosto 2023 ha un forte impatto sul traffico ferroviario. I treni passeggeri sono deviati fino a nuovo avviso" . Secondo le prime indiscrezioni, invece, il 23 agosto il traffico sarà riaperto soltanto per i treni merci " in linea di principio". I disagi, chiaramente, sono già enormi e non sono destinati a terminare a breve dal momento che si parla, addirittura, di fine anno per una riapertura al 100% a tutte le tipologie di convogli. Ma cos'è accaduto? L'incidente avrebbe causato danni per otto chilometri di binari come ha riportato la Bbc con ben 16 carrozze deragliate e ancora bloccate all'interno.

I nuovi tempi di percorrenza

Ffs fa sapere che sulle tratte nazionali Zurigo-Chiasso e Zurigo-Lugano ma anche sulla Basilea-Chiasso e Basilea-Lugano i tempi di percorrenza si allungheranno di un'ora mentre " per i viaggi internazionali verso l’Italia occorre calcolare un’ulteriore ora, ovvero fino a due ore complessivamente" . Sul sito di Ffs si trovano le classiche Faq, ossia domande e risposte più comuni grazie alle quali i passeggeri possono essere informati sull'evoluzione della vicenda e cosa fare in caso di criticità. Alla domanda su quando la galleria del San Gottardo sarà riaperta ai passeggeri la risposta è lapidaria: " I lavori di ripristino dureranno diversi mesi. Le Ffs stanno collaborando con l’Uft per trovare soluzioni che consentano ai treni passeggeri di transitare nella canna est il prima possibile in tutta sicurezza" .