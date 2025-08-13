Radici, sapori d’estate tra i vigneti

A Costigliole d’Asti, tra Langhe e Monferrato, c’è un ristorante che non corre dietro alle mode. Radici Ristorante in Vigna vive nella tenuta agricola Mura Mura di Guido Martinetti e Federico Grom (gli inventori delle gelaterie Grom), con annesso relais Le Marne. La vista è sui filari, il rumore di fondo è il vento. Dentro, la cucina si tiene ben salda alla terra, lavorando prodotti del posto con mani esperte e idee chiare. Dal 2025 il comando è in mano a Mykyta Bida, cuoco ucraino del 1994, arrivato in Italia per imparare e rimasto per cucinare. Curriculum di peso: Enrico Crippa, Antonino Cannavacciuolo e un passaggio con Vincenzo Manicone per affinare la gestione di squadra. Ne esce una cucina che prende la tradizione piemontese e la alleggerisce senza svuotarla, mantenendo il senso del piatto e del territorio.

Radici, il Crudo di ombrina

Bida lavora con ingredienti stagionali scelti uno a uno, coltivati o allevati da produttori locali, trattandoli con rispetto e qualche tecnica mirata: affumicatura per dare profondità, fermentazione per cambiare registro, marinatura per ammorbidire senza snaturare. In estate, l’orto e i frutteti della tenuta dettano il ritmo: più colore, più freschezza, più libertà. Il menu estivo spazia dal crudo di ombrina con fumetto, mandorle e semi di senape - delicato ma non troppo - ai tajarin 30 tuorli mantecati al burro affumicato e pepe nero del Madagascar, che tengono insieme memoria e precisione tecnica. Gli agnolotti ripieni di guancia, con spinaci croccanti e rafano, sono un classico reso più agile.



Radici, il ristorante in vigna



Per chi ama le sequenze, la quaglia in tre servizi - petto scottato, coscetta croccante, uovo marinato su insalata alla brace - è un piccolo esercizio di varietà e misura. Sul dolce, la mano passa a Martinetti: gelati e sorbetti artigianali come il fior di panna al torrone, quello di fragola o di lampone. Non "esplosioni" ma chiusure pulite, che lasciano spazio al vino, naturalmente della casa. Tre i percorsi degustazione: Orto (vegetariano, 75 euro), Terra (tradizionale, 85 euro) e Radici (sei portate che mescolano locale e contemporaneo, 100 euro). A pranzo, dal martedì al venerdì, c'è un menu bistrot più rapido. In cantina, la ribalta è riservata alle etichette Mura Mura, che non devono fare chilometri per arrivare in tavola, poi seguono vini da ogni regione italiana e straniera, a comporre una proposta completa e profonda.