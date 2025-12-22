Tutti pazzi per Lotteria Italia: ecco come funziona il fortunato gioco

Lotteria Italia sempre più apprezzata dagli italiani. Negli ultimi tempi si è assistito a una netta crescita della vendita dei tagliandi, ben il 10% in più rispetto allo scorso anno. Molto del merito va sicuramente a Stefano de Martino, che nel corso delle puntate di Affari Tuoi annuncia regolarmente i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025.

La Lotteria Italia è l'unica lotteria nazionale ancora attiva nel nostro Paese: è gestita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che ne disciplina le modalità di partecipazione, di vincita e di richiesta riscossione. Tradizionalmente è legata ai programmi Rai, e di recente è affiliata ad Affari Tuoi. I biglietti hanno un costo di 5 euro e sono acquistabili sia in formato cartaceo che digitale, collegandosi alla app My Lotteries. Per questa edizione 2025 i premi giornalieri vengono annunciati durante la trasmissione condotta da Stefano de Martino.

Le estrazioni giornaliere sono concentrate nel periodo autunnale/invernale, e si può ricevere un premio fino a 10mila euro (20mila euro quando ci avviciniamo al Natale, dal 21/12/2025 al 26/12/2025). Per quanto riguarda il premio finale, invece, l'estrazione principale ci sarà il 6 gennaio 2026, e il primo premio è fissato a 5 milioni di euro, con altri premi di prima categoria. I partecipanti possono verificare le loro vincite controllando i biglietti tramite lo strumento Verifica Vincite sul sito ufficiale. Il biglietto vincente deve poi essere presentato entro 180 giorni a uno sportello di Intesa Sanpaolo o presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali di Roma.

Stando alle ultime informazioni trasmesse, i biglietti venduti per l'estrazione del 6 gennaio sono circa 9,5 milioni. Questi i dati riportati da Agipornews (nel 2024 ne vennero venduti 8,6 milioni).

Molti sperano di vincere l'ambito premio speciale da 300mila euro, che sarà assegnato mediante estrazione anticipata rispetto agli usuali premi. Tutti pronti, dunque, per l'estrazione del 6 gennaio, che si terrà alle 20.30 su Rai Uno. Subito dopo ci saranno le altre regolari estrazioni.